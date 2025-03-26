Переговори про перемир’я: Німеччина зробила важливе застереження

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вітає посередницькі зусилля США між Росією і Україною. Втім, застерігає від введення в оману "фюрером" Кремля Володимиром Путіним.

Про це вона заявила у кулуарах кліматичної конференції в Берліні в середу, 26 березня, повідомляє The Guardian.

З її слів, справжній діалог не може відбутися, коли припинення вогню постійно пов'язане з новими вимогами і поступками.

"Також добре, що Сполучені Штати намагаються взяти на себе роль посередника. Водночас ми не повинні обманювати себе, і, перш за все, ми не повинні дозволити російському президенту засліпити нас", - наголосила очільниця МЗС Німеччини.

Як повідомлялося, Велика Британія звернулася до диктатора РФ Володимира Путіна. Лондон зробив заяву на тлі перемовин в Ер-Ріяді між Україною, Росією та США щодо перемир'я в Чорному морі та відмови від ударів по енергооб'єктах.

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