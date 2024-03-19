Переговори про вступ України до ЄС: Зеленський мав розмову з Мішелем

У розмові глава держави також наголосив на важливості продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС, адже це критичний чинник підтримки економіки України під час війни.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Євроради Шарлем Мішелем, в якій сторони обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ держави до ЄС.

Про це глава держави повідомив у Мережі 19 березня.

Зеленський провів розмову з Мішелем напередодні засідання Європейської ради.

"Насамперед обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС", – написав президент України.

Він зазначив, що подякував Мішелю за затвердження Радою ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру спеціального Фонду допомоги Україні обсягом 5 млрд євро. Крім того, розглянули можливі шляхи збільшення постачання артилерійських боєприпасів до України.

Читайте провідні новини дня:

Зеленський з Мішелем також обговорили важливість продовження ще на рік дії автономних торговельних преференцій для України.

"Підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше у березні стало відомо, що Україна виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Після цього Зеленський натякнув, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже до літа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ще один крок України на шляху до ЄС. Оприлюднено так звані проєкти переговорних рамок

Читайте також: