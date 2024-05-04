Переговори РФ та України: Подоляк пояснив заяву очільника МЗС Кулеби

Дмитро Кулеба назвав дві головні умови для того, щоб переговори між Росією та Україною відбулись.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна проведе мирний саміт у Швейцарії, а потім запросить Росію за стіл перемовин. Як уточнив радник керівника ОП Михайло Подоляк, умови для будь-якого переговорного процесу з країною-агресоркою, будуть сформовані тільки на полі бою.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 Каналу".

"Тут треба правильно розставити акценти. Вже говорилося, що буде перший саміт, де чітко зафіксують позицію глобальних спільнот про те, що таке справедливий мир. Безумовно, Росія наполягатиме, що вона готова до переговорів, але на умовах капітуляції (України - ред.). Це також треба розуміти. Але варто продовжувати говорити, що Україна не починала війну й не хоче її продовжувати, але виключно на наших умовах. Тобто Росія має вийти з території України", - зазначив він.

Михайло Подоляк наголосив, що на саміті миру у Швейцарії можна проговорити, що для того, аби зупинити Росію, Україні потрібна певна кількість зброї.

"Візьмемо, до прикладу, Часів Яр чи інші напрямки, де скидають КАБи, касетні боєприпаси чи ракети, якими атакували Одесу. Нам потрібна така кількість зброї, яка завдасть руйнівної шкоди на лінії фронту, бо тільки це зупинить Росію. Але треба підготувати платформу. Тобто це два паралельні процеси. Все буде вирішуватись на полі бою – це очевидно. Тобто умови для будь-якого переговорного процесу з країною-агресоркою, будуть сформовані тільки на полі бою. Але має бути підготовлена "рамка переговорів", тобто чітко зафіксовано, як вони мають виглядати. Ця "переговорна рамка" має бути чітко зафіксована нашими партнерами й країнами, які належать до Глобального півдня", - пояснив радник керівника ОП.

Нагадаємо, в ОП відповіли, чи може Україна погодитися на "кордони 24 лютого".

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