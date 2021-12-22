Переговори США і Росії щодо України можуть відбутися вже в січні - Блінкен

Переговори США і Росії щодо України можуть відбутися вже в січні - Блінкен

Держсекретар також попередив про "масштабні наслідки", якщо Росія таки "продовжуватиме подальші акти агресії проти України".

Сполучені Штати вважають, що двосторонні переговори з Росією щодо масового нарощування військ уздовж українського кордону можуть початися вже в січні. Відповідні заяви зробили високопоставлені дипломати Держдепартаменту попри обвинувачення Володимира Путіна в бік США та їхніх союзників у напруженості в регіоні.

Про це пише Голос Америки.

"Ми готові співпрацювати дипломатично через кілька каналів. Я думаю, що ви побачите відносно рано в новорічному періоді взаємодію у всіх цих сферах, щоб зрозуміти, чи зможемо ми дипломатичним шляхом просунутися в напрямку вирішення розбіжностей", — сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у вівторок, 21 грудня.

Держсекретар також попередив про "масштабні наслідки", якщо Росія таки "продовжуватиме подальші акти агресії проти України".

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "будь-яка подальша агресія проти України матиме дуже високу ціну".

Крім того, помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки, якщо Росія продовжуватиме ескалацію на кордонах з Україною.

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