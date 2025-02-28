Переговори США і Росії в Стамбулі: Вашингтон зробив заяву

Сполучені Штати Америки та агресорка Росія під час зустрічі у Туреччині визначили початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.

Про це повідомили у пресслужбі Державного департаменту США.

"Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США в Москві", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що "під час конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах". Окрім того, Вашингтон і Москва домовилися провести наступну зустріч "з цих питань найближчим часом". Втім, дату, місце та склад учасників поки не повідомили.

Зауважимо, що американську делегацію в Стамбулі очолювала заступник помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську – директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ, посол Олександр Дарчієв.

Нагадаємо, представники США та Росії знову зустрілися для переговорів 27 лютого. Нагадаємо, що на першій зустрічі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) сторони обговорювали зокрема Україну, але цього разу американці та росіяни обговорюватимуть відновлення роботи посольств.

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