Переговори США та РФ у Саудівській Аравії: про все і ні про що

У столиці Саудівській Аравії – Ер-Ріяді 18 лютого відбулися переговори між представниками США та Росії. Ця зустріч стала першою на високому рівні після початку повномасштабної війни в Україні і викликала широкий резонанс у світі.

Переговори розпочалися близько 9:30 за київським часом та тривали 4,5 години. Американська сторона підкреслила, що метою зустрічі є перевірка намірів Росії щодо припинення війни.

Зустріч стала результатом телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

Що відомо про переговори між американськими та російськими чиновниками – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Важлива заява від США

Зустрічі американських та російських посадовців Саудівській Аравії не варто розглядати як переговори про завершення війни в Україні. Про це напередодні заявляла речниця американського Держдепартаменту Таммі Брюс, повідомляє Barron’s.

"Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах", – висловилася вона.

Також читайте Зеленський сказав, чи можна закінчити війну в Україні збройним шляхом

Брюс каже, що переговори між американською та російською делегаціями будуть "продовженням" переговорів Трампа і Путіна.

За її словами, ця зустріч стане для Вашингтона "першим кроком", щоб переконатися, що Російська Федерація серйозно налаштована на початок переговорів щодо припинення війни проти України.

Своєю чергою, Китай вітає переговори щодо завершення війни в Україні. Також Пекін висловив бажання взяти участь у майутніх переговорах, повідомляє n-tv.

Відстуність Кіта Келлога на переговорах

На перемовинах у Саудівській Аравії спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога не було.

За словами журналіста Віталія Портникова, цей факт може свідчити про те, що його використовують для заспокоєння України та Європи, а Путін може диктувати Трампу певні умови.

Як повідомив журналіст, Келлог 18 лютого прибув до Брюсселя, де зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Євроради Антоніу Коштою.

Вчора (17 лютого – ред.) обоє чиновників були на екстреному саміті в Єлисейському палаці, де обговорювалося питання, яким чином країнам випрацювати власну позицію в умовах, коли Трамп фактично ігнорує європейське бачення закінчення війни, а вимагає від Європи гарантій безпеки для України. Після Брюсселя Келлог має зустрітися з Анджеєм Дудою у Варшаві.

Триступеневий мирний план

Журналістка Fox News Джекі Гайнрік, яка посилається на іноземні дипломатичні джерела, близькі до переговорів у Саудівській Аравії повідомила, що США та держава-агресорка РФ розробили триступеневий мирний план.

Він передбачає припинення вогню, вибори в Україні, потім підписання остаточної угоди.

"Кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили FOX, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання. Ця стаття, безсумнівно, викличе суперечки, оскільки Росія не проводить справжні вибори, а українці не сприймають перспективи встановлення проросійського маріонеткового президента", – пише журналістка.

Як передає джерело журналістки, Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента як досить високу, а також переконаний, що будь-який кандидат, окрім нинішнього президента України Зеленського, буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок.

Пізніше Гайнрік оновила пост і додала, що джерело в США, знайоме з переговорами, пом’якшує цю заяву з іноземних дипломатичних джерел. За його інформацією, розмова про вибори "може бути частиною майбутніх переговорів", але ніхто не наполягає на їхньому проведенні просто негайно.

Згодом, розповів голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що у США спростували інформацію про нібито досягнуту угоду між Москвою та Вашингтоном щодо України.

4 принципи на переговорах щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Росія погодили чотири принципи за підсумками чотиригодинних переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого, повідомляє CNN.

Зокрема, мова йде про:

відновлення функціонування дипломатичних місій у Вашингтоні та Москві;

формування високопоставленої переговорної команди для роботи над завершенням війни в Україні;

початок обговорень про геополітичну та економічну співпрацю після завершення війни в Україні;

продовження активної участі в переговорному процесі.

За словами Рубіо, п’ятеро присутніх на переговорах у Саудівській Аравії американських представників збираються продовжувати брати участь у цьому процесі, щоб переконатися, що він просувається продуктивно, зокрема це:

власне, Рубіо;

радник з національної безпеки Майк Волц,

спецпосланець Стів Віткофф,

міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Своєю чергою Лавров назвав переговори з представниками США "корисними".

Вимушені поступки

Як повідомляє Sky News, Марко Рубіо на прес-конференції після зустрічі із Сергієм Лавровим заявив, що мета майбутніх переговорів – забезпечення такого миру в Україні, який буде "справедливим, міцним, стійким та прийнятним для всіх залучених сторін".

За його словами, якою саме буде мирна угода, якраз і визначать переговори. Однак Рубіо додав, що деякі з чинних економічних санкцій проти РФ можуть бути скасовані у рамках мирного врегулювання.

"Усі сторони повинні піти на поступки, але ми не збираємося визначати, якими саме будуть ці поступки", – наголосив він.

Він також відкинув критичні зауваження, що Україна недостатньо бере участь у переговорах.

Держсекретар США також зазначив, що про результати говорити поки зарано, оскільки "має бути зроблено ще багато роботи".

Тим часом Державний департамент США також висловився із приводу сьогоднішніх переговорів. Прессекретар Теммі Брюс заявила, що обидві сторони домовилися "створити механізм консультацій для усунення подразників" у своїх відносинах і вжити заходів щодо нормалізації дипломатичних відносин.

Вона також заявила, що США та Росія домовилися "закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть внаслідок успішного завершення конфлікту в Україні".

Що кажуть в РФ

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров розкрив деталі переговорів зі США. За його словами, США запропонували запровадити мораторій на атаки на енергетичні об’єкти як в Росії, так і в Україні.

Водночас він заявив, що Росія нібито не ставила за мету завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі України, хоча масовані атаки на об’єкти критичної інфраструктури тривають уже не перший рік.

Окремо Лавров прокоментував удари по російських енергетичних об’єктах, зокрема атаку на насосну станцію в Кубані. За його словами, це було ініційовано Володимиром Зеленським, а такі дії, як заявив міністр, “пора зупинити”.

Також читайте У Франції вважають, що союз Путіна і Трампа може призвести до війни в Європі

Крім того, Лавров зазначив, що Москва і Вашингтон відчули готовність один одного до “руху вперед” і будуть намагатися створити умови для відновлення повноцінної співпраці між двома країнами.

Згодом, за підсумовуючи зустріч із представниками США очільник МЗС Росії зазначив, що РФ пояснила США, що поглинання НАТО України стане прямою загрозою Москві Поява військ НАТО на території України неприйнятна для РФ. Також, "вибрик" Зеленського з атакою на насосну станцію на Кубані говорить про те, що йому час дати по руках.

Помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков повідомив, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня, про конкретні дати важко говорити.

"Зустріч Путіна та Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня. Потрібна щільна робота делегацій двох країн. Ми до цього готові, але ще важко говорити про конкретну дату зустрічі двох лідерів", – цитують Ушакова російські пропагандистські медіа.

Окрім того, за словами помічника Путіна, президент Росії сам вирішить, коли розпочнуться контакти зі США щодо України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що членство України в НАТО є "неприпустимим" для РФ.

Вона зауважила, що Росія вимагає "анулювати декларацію саміту в Бухаресті 2008 року", де Україні пообіцяли членство в Альянсі без конкретних термінів.

Наслідки переговорів для України та Європи

Очільниця Європейської ради з міжнародних відносин у Берліні Яна Пульєрен в коментарі для ТСН.ua зазначила, що Вашингтон провів переговори з Росією через голови України та інших європейців, і є побоювання, що вони стосуватимуться не лише припинення війни, але й майбутньої архітектури європейської безпеки.

"Трамп міг би піти на поступки, від яких відмовився Байден у грудні 2021 року, наприклад, щодо перебування американських військ і систем озброєнь у Східній Європі, або погодитися з вето Росії на подальше розширення НАТО. Європа ризикує залишитися безсилою осторонь, оскільки основи європейської безпеки руйнуються. Лютий 2022 року зруйнував нашу віру в порядок колективної безпеки з Росією та показав нам темну сторону нашої фундаментальної залежності від Росії та Китаю в критичних сферах", – сказала вона.

За словами Пульєрен, лютий 2025 року показує нам, що американці більше не відчувають відповідальності за європейську безпеку – і що їхні інтереси принципово відрізняються від наших. Це справжній поворотний момент.

Своє чергою директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що на переговорах у Саудівській Аравії навряд чи було щось більше, ніж просто взаємна розвідка. За його словами це була взаємна "пристрілка", взаємне розуміння, куди та як можна ці переговори вести", розповів експерт в есклюзивному коментарі для ТСН.ua.

За його словами, поки Дональд Трамп "грається у свої стратегії" з росіянами, Європа має вийти зі своєю пропозицією, яка чітко покаже адміністрації президента США, що без Європи та без України говорити про якісь мирні переговори неможливо

Реакція Зеленського

Коментуючи завершення переговорів у Саудівській Аравії між США та РФ, Володимир Зеленський заявив, що не збирається погоджуватися ні на які ультиматуми Росії. Про це він сказав під час церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі.

Глава держави запевнив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету.

Також він додав, що переговори між представниками Росії та США у Саудівській Аравії проходять про Україну без участі України.

"У мене таке враження, що зараз відбуваються якісь переговори про Україну без України. Цікаво, якщо ми найскладнішої миті не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде", – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Кремль озвучував такі самі ультиматуми на переговорах у Білорусі і Стамбулі на на початку 2022 року, проти Україна їх відкинула як неприйнятні.

"Жодних домовленостей ні під час окупації Київщини росіянами, жодних домовленостей під час зустрічі в Білорусі та в Туреччині з росіянами не було. Я як президент України нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався. І не збираюся", – запевнив глава держави.

Згодом, він оголосив, що переносить свій візит до Саудівської Аравії, який мав статися 19 лютого, на 10 березня. За його словами, для України зустріч США та РФ стала сюрпризом.

"Я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені все одно. Мені не все одно, щоби партнери про нас щось зайве подумали, а ми абсолютно чесні, відкриті… Я не хочу збігів і тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії", – заявив президент.

Як повідомляв Bloomberg, Україну хотіли долучити до зустрічі в Ер-Ріяді, але РФ була проти цього.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна виступає за встановлення миру, який ґрунтується на наданні їй гарантій безпеки. У Києві хочуть бачити гарантами безпеки США, Євросоюз і Туреччину.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.