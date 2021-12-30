Переговори США та Росії не передбачають особистої зустрічі глав держав: деталі

10 січня заплановані двосторонні переговори США-Росія в межах діалогу зі стратегічної стабільності.

Двосторонні переговори між США й Росією не передбачають особистої зустрічі глав держав.

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації США, - пише Укрінформ.

"Не очікується, що президенти Байден і Путін візьмуть участь у переговорах у Женеві",- зауважив чиновник у відповідь на запитання журналістів, чи допускають у Білому домі формат зустрічі найвищого рівня.

10 січня заплановані двосторонні переговори США-Росія в межах діалогу зі стратегічної стабільності. Делегацію з американського боку формуватимуть представники Держдепартаменту США, Пентагону та інших відомств.

"Але просто хочу повторити: ми не очікуємо, що президент Байден і президент Путін візьмуть участь у цих обговореннях 10 січня",- підкреслив чиновник.

Зауважимо, що президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Вони обговорять низку тем, зокрема, і так званий проєкт "гарантій безпеки" РФ та українське питання.

Так, джерела у Білому домі повідомляють, що Байден під час майбутньої розмови попередить російського колегу про санкції і зміцнення країн НАТО у разі широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Загалом же, очікується, що США і Росія проведуть три раунди перемовин у січні - йтиметься про послаблення військової присутності РФ на українському кордоні.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив майбутні перемовини США та Росії з президентом України Володимиром Зеленським 29 грудня. Українська та американська сторони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні відносини з Росією.

Після цього, як повідомили в МЗС Німеччини, Ентоні Блінкен телефоном обговорив з очільниками МЗС Франції, ФРН та Великої Британії координацію щодо ситуації навколо України і відповідь у разі повномасштабної агресії РФ проти України.

Як відомо, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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