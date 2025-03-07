Переговори США та України: Портников розповів, чим усе закінчиться

Портніков припускає, що зустріч може бути вигідна Трампу.

Український журналіст і публіцист Віталій Портников прокоментував майбутній другий раунд переговорів між Україною та США у Саудівській Аравії, наголосивши, що без участі Російської Федерації вони не можуть призвести до реального перемир’я.

Про це він заявив в ефірі проєкту “Говорить великий Львів”.

На думку Портникова, Сполучені Штати не можуть гарантувати Україні перемир’я, оскільки саме РФ розпочала війну. Він зазначив, що без участі російської сторони будь-які домовленості можуть залишитися лише “віртуальною реальністю”.

Журналіст також припустив, що ці перемовини можуть бути частиною стратегії Дональда Трампа, який хоче продемонструвати, що зробив усе можливе для мирного врегулювання.

Портников вважає, що у разі відмови Володимира Путіна від перемир’я, Трамп буде змушений обрати між справжньою підтримкою України або союзом із Кремлем.

“Хай американська і українська делегація обговорять черговий нереалістичний план, який РФ відкине, але він сподобається Трампу, і це може допомогти розблокувати американську допомогу для України”, – підсумував Портников.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Саудівської Аравії підтвердило проведення переговорів між Україною та США, які пройдуть у місті Джидда.

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