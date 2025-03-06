Переговори США та України щодо припинення війни почнуться в Саудівській Аравії – журналістка Fox News

На зустріч з Єрмаком до Ер-Ріяда прибудуть Рубіо, Віткофф і Волтц, каже журналістка.

Переговори США та України щодо зупинення війни розпочнуться у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії.

Про це пише у соцмережах журналістка Fox News Джекі Гайнрік.

За її даними, держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який також бере участь у переговорах з РФ, радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волтц у вівторок вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Інших деталей журналістка не надала.

Раніше президент Володимир Зеленський зробив заяву про переговори зі США і анонсував перші результати.

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