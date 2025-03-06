Переговори США та України в Саудівській Аравії: представник Трампа назвав, про що домовлятимуться

За його словами, Вашингтон намагається домовитися про рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню для України.'

США та Україна дійсно домовляються про зустріч наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб обговорити деталі мирної угоди з РФ про припинення війни.

Про це заявив спецпредставник президента США з Близького Сходу, який також залучений до переговорів з Росією, Стів Віткофф, передає Clash Report.

"Порядок денний українсько-американської зустрічі в Саудівській Аравії включатиме основи угоди щодо врегулювання війни та припинення вогню", – сказав він.

Зауважимо, що Віткофф трошки затнувся перед словом "ceasefire", тому ЗМІ спочатку почули "six" і подали інформацію, як про "перемир'я на шість місяців".

Як передає The Guardian, українську делегацію очолить керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. До складу української делегації також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.

Раніше журналістка Fox News Джекі Гайнрік повідомила, що переговори США та України щодо припинення війни почнуться в Саудівській Аравії.

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