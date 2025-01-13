Переговори Трампа і Путіна: Пєсков заявив, що багато країн готові прийняти таку зустріч

Також Пєсков заявив, що передумов для поновлення переговорів щодо України поки що немає.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив підготовку контактів Путіна та Трампа, про що раніше заявляв майбутній радник з нацбезпеки Майк Волтц.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами прессекретаря Путіна, предметної підготовки зустрічі Путіна та Трампа наразі немає.

"Існує деклароване розуміння, що такі контакти були б доцільні. Далі будемо дивитись, після того, як зміниться адміністрація у Вашингтоні", – заявив Пєсков.

Водночас за словами прессекретаря Кремля, багато країн говорять про готовність стати майданчиком для гіпотетичних переговорів Путіна та Трампа.

Проте, які це саме країни, він не уточнив.

Нагадаємо, раніше Швейцария готова организовать на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.