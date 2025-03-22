Переговори Трампа з Путіним: Politico повідомило, як вони вплинули на союзників України

Європейські політики наголошують на тому, що жодні обговорення "про Україну без України" неможливі.

Минуло п'ять тижнів - як президент США Дональд Трамп приголомшив Захід закликом до диктатор РФ Володимира Путіна розпочати процес, який, як він пообіцяв, "покладе край цій жахливій війні". Втім, Європа страждає від того, що можна назвати "втомою від Трампа".

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Зазначається, що лідери ЄС наполягали на тому, щоб мати ключову роль у переговорах. Європейські політики наголошують на тому, що жодні обговорення "про Україну без України" неможливі. Однак ці вимоги не знайшли підтримки. Автор статті Тім Росс пише, що неприємні сюрпризи з'являлися майже щодня — від Дональда Трампа та його заступника, які публічно вичитували президента України Володимира Путіна в Овальному кабінеті, до критики ЄС за його підхід до ультраправих партій, а потім оголошення про нову хвилю тарифів на алюміній та сталь.

Зрештою, США та Україна достатньо покращили свої відносини, щоб провести переговори в Саудівській Аравії та узгодити план 30-денного припинення вогню. Існувала лише одна умова для того, щоб Україна запровадила перемир'я: Росія повинна була погодитися зробити те ж саме. Втім, російський "фюрер" фактично відмовився, а натомість висунув низку нездійсненних умов, разом з мінімальною обіцянкою не атакувати "енергетичну інфраструктуру". Незважаючи на це, кремлівська армія знову атакувала українські міста за допомогою сотень безпілотників і ракет. З боку Білого дому не пролунало жодної критики.

"Опинившись осторонь реальних переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським, європейські лідери опинилися в пастці у власноруч створеній петлі іноді дивних відволікань. Водночас їм важко досягти прогресу як у підтримці України, так і у зміцненні власних збройних сил", - пише Politico.

У приватних розмовах дипломати й чиновники повідомили, що цього тижня в Брюсселі з'явилося нове і похмуре відчуття "реалізму".

Європейці визнають, що вони ніколи не будуть частиною мирних переговорів, які пропонує Трамп, і, схоже, вони не зможуть замінити підтримку, яку Америка надала Києву у вигляді військової допомоги, як би того не хотіла Кая Каллас, Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США зробили серйозну заяву про повне припинення вогню в Україні. У Вашингтоні наголошують, що мир вже дуже близько.

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