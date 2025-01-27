Переговори Трампа з Путіним: у Кремлі повідомили новини

Москва чекає на "сигнали" від Вашингтона.

У Кремлі заявляють, що досі не отримували сигналів від Вашингтона щодо організації розмови президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу 27 січня.

"Москва поки не отримувала сигналів від США щодо контактів Путіна і Трампа. Готовність зберігається", - висловився представник Кремля.

Пєсков заявив, що під час розмови політики обговорять перспективи, коли вважатимуть за доцільне організувати зустріч.

Нагадаємо, президент США заявив, що Україна готова домовлятися про закінчення війни. Тепер американський лідер чекає на відповідь Росії та її готовність. За його словами, ця війна не повинна була починатися.

Кілька днів тому Путін заявив, що готовий до зустрічі з Трампом. Москва нібито чекає на "сигнали" від Вашингтона.

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