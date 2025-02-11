Переговори у Мюнхені: Зеленський має зустрітися з головним критиком України у США

Цього тижня Зеленський поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки, де він очікує зустрітися з віце-президентом США Дж. Д. Венсом, одним із найбільш вороже настроєних щодо України серед найближчого оточення Трампа.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian.

На минулорічній конференції Венс, який тоді був сенатором, відмовився від зустрічі із Зеленським, а раніше він казав, що його "не дуже хвилює, що станеться з Україною, так чи інакше", нагадує видання.

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Зеленський також планує зустрітися з іншими членами команди Трампа, а також з впливовими сенаторами в Мюнхені, але, за його словами, "ще немає дати" зустрічі з самим Трампом, хоча його команда працює над її встановленням.

На вихідних Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським цього тижня, і не виключено, що український президент може прилетіти до Вашингтона з Мюнхена.

"Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату та план зустрічей у США. Як тільки це буде узгоджено, ми готові, я готовий", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка відбудеться цього тижня.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що закінчення війни в Україні будуть обговорювати в Мюнхені.

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