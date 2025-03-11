Чи виключили США з переговорів з Україною питання про відновлення кордонів 2014 або 2022 року: відповідь ЦПД

Це питання в Саудівській Аравії навіть не порушувалося.

Мережею шириться інформація про те, що США виключили з переговорів з Україною питання відновлення кордонів 2014-го або 2022 року. Вона не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначається, Мережею поширюється інформація з посиланням на іноземні джерела, нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії Росії. Стверджується, що американські чиновники заявили, що начебто навіть "не хочуть чути" жодних прохань від України щодо відновлення кордонів 2014-го чи 2022 року.

"Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не порушувалося", – наголошують у ЦПД.

Українців закликали довіряти лише перевіреним джерелам.

Раніше йшлося про те, що в Саудівській Аравії розпочалися переговори по лінії Україна – США. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пояснив, що вони можуть визначити.

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