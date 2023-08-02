Переговори у Саудівській Аравії: експерт розповів, чого очікувати Україні

На думку ексдипломата, "проривні рішення" не є головною метою такого заходу.

Зустріч за участі представників десятків країн світу у Саудівській Аравії, на якій мають обговорити мирний план президента Зеленського, не принесе "проривних рішень".

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Роль зустрічі є підготовчою до більш важливого заходу, який, дай боже, щоб відбувся під час роботи чергової сесії Генеральної асамблеї ООН, а саме – саміту миру, де президент Зеленський має презентувати програму, про яку ми неодноразово вже говорили і яку ми знаємо.

Тому ця зустріч-нарада в Саудівській Аравії матиме своїм головним завданням пояснити країнам так званого глобального півдня, що є чорним, а що є білим... Тому чекати якихось проривних рішень навряд чи треба. Це й не є власне метою такого заходу", – вважає Огризко.

Нагадаємо, що видання WSJ повідомило, що представники 30 країн (без РФ) зберуться в Саудівській Аравії, аби провести переговори щодо ситуації в Україні.

В CNN додали, що США візьмуть участь у переговорах щодо мирного плану Зеленського в Саудівській Аравії.

В Офісі президента України підтвердили, що в Саудівській Аравії відбудеться міжнародна зустріч за участі представників десятків країн світу щодо мирного плану Володимира Зеленського.

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