Переговори у Саудівській Аравії: оприлюднено перші кадри зустрічі

Ключові теми зустрічі – шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Делегації України та США вже розпочали зустріч у Джидді — місті на заході Саудівської Аравії. З'явилися перші кадри перемовин.

Про це повідомляє МЗС України у Telegram.

З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.

Розпочалися перемовини української та американської делегацій у Саудівській Аравії / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Саудівській Аравії / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Раніше ми повідомляли, що у Саудівській Аравії розпочалася зустріч української та американської делегацій.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСТРЕННО! ЗУСТРІЧ УКРАЇНИ І США РОЗПОЧАЛАСЬ! ПЕРШІ КАДРИ

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