Переговори у Саудівській Аравії: оприлюднено перші кадри зустрічі

Ключові теми зустрічі – шлях до миру та двосторонні відносини України та США.
Делегації України та США вже розпочали зустріч у Джидді — місті на заході Саудівської Аравії. З'явилися перші кадри перемовин.
Про це повідомляє МЗС України у Telegram.
З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.
Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.
Раніше ми повідомляли, що у Саудівській Аравії розпочалася зустріч української та американської делегацій.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСТРЕННО! ЗУСТРІЧ УКРАЇНИ І США РОЗПОЧАЛАСЬ! ПЕРШІ КАДРИ
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