Переговори у Саудівській Аравії: Портников пояснив, чого насправді Путін хоче від Трампа

Віталій Портников наголосив, що питання в тому, чи погодяться взяти на умови Росії топпосадовці США Марко Рубіо, Майк Волтц та Стів Віткофф.

Метою кремлівського диктатора Володимира Путіна є не завершення війни, а особисті контакти з Дональдом Трампом, які дозволять йому зробити президента США співучасником своєї війни.

Таку думку висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

"Метою Путіна є зовсім не завершення війни, а особисті контакти з Трампом, які дозволять йому зробити президента США співучасником своєї війни проти України. Тобто зустрічатися із Трампом на тлі цієї війни і вбивства людей російськими збройними силами. Ось той портфель бажань, який привезли до Ер-Ріяда Юрій Ушаков і Сергій Лавров", – сказав журналіст.

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії / Фото: ТСН.ua

Портников наголосив, що питання в тому, чи погодяться взяти цей портфель у подарунок Трампу Марко Рубіо, Майк Волтц та Стів Віткофф – топпосадовці США, які перебувають на переговорах у Саудівській Аравії.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що Україна нічого не знала про переговори у Саудівській Аравії, не братиме в них участі і не визнаватиме будь-які домовленості про себе без своєї участі.

Читайте також: