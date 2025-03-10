Зустріч у Саудівській Аравії: чи знайдуть Україна та США спільну мову

Після словесної перепалки двох президентів у Білому домі, 11 березня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій з України та США.

Представники двох країн зустрінуться у місті Джидда для того, щоб обговорити деталі припинення війни та задля того, аби налагодити стосунки між двома країнами.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Хто візьме участь у переговорах

Як повідомив, 8 березня президент Володимир Зеленський, на переговори із США вирушать:

керівник Офісу президента України Андрій Єрмак , який очолить делегацію;

, який очолить делегацію; міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ;

; екскомандир 93-ї ОМБр "Холодний Яр", заступник керівника Офісу президента Павло Паліса ;

; міністр оборони України Рустем Умєров.

Варто зауважити, що глава держави теж 10 березня зустрівся в Ер-Ріяді зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Після цього, українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою.

У складі американської делегації будуть:

держсекретар США Марко Рубіо;

спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф (який також залучений до переговорів з Росією);

(який також залучений до переговорів з Росією); радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Нагадаємо, у такому ж складі делегація США проводила переговори з представниками РФ 18 лютого в Ер-Ріяді.

Як пише CNN, американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими. Переговори проведуть окремо.

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Проте, речник Кремля Дмитро Пєсков заперечує участь РФ у перемовинах з США в Саудівській Аравії.

За його словами, відновлення відносин РФ і США поки що на початковій стадії, а попереду важкий шлях.

Про що домовлятимуться

За словами Стіва Віткоффа, американська та українська делегації під час зустрічі обговорюватимуть деталі мирної угоди про припинення війни з РФ, передає Clash Report.

Як зазначив Володимир Зеленський, однією із ключових тем переговорів буде угода про корисні копалини.

Reuters повідомляє, що на переговорах США буде зʼясовувати, чи готова Україна йти на "матеріальні поступки" як частину мирного врегулювання.

За інформацією видання, американська делегація має намір зʼясувати, чи готовий Київ до поліпшення відносин з адміністрацією президента Дональда Трампа після емоційної зустрічі лідерів двох країн 28 лютого.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий додав, що окрім головної теми про шлях до мирної угоди, на порядку денному перемовин також будуть двосторонні відносини України та США, стратегічне партнерство та його подальший розвиток.

Речник МЗС сподівається, що сторонам вдасться прийти до взаємовигідних рішень та зробити взаємовигідні кроки, зокрема буде можливість обговорити пропозицію Зеленського щодо тиші у повітрі та на морі. За його словами, Україна загалом позитивно налаштована до цієї зустрічі.

Що запропонує Київ

Financial Times повідомляє, що на переговорах Київ може запропонувати Вашингтону варіант із частковим припиненням вогню в обмін на відновлення підтримки США, зокрема й в частині обміну розвідданими.

Натомість Київ готовий зупинити завдання далекобійних ударів і бойових дій проти Росії у Чорному морі.

За даними джерел, Україна готова віддати пріоритет для налагодження своїх зв’язків зі США.

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що Україна готова до припинення вогню в небі та морі, однак не погодиться на перемир'я на землі. За його словами, умови перемир’я має пропонувати українська сторона.

Водночас The Economist зауважує, якщо переговори проваляться, США можуть навʼязати Україні "те, що вони і Росія вирішать", а в Києва не буде ще одного шансу поліпшити відносини з американською стороною.

Що кажуть у США

Адміністрація президента США вважає, що керівництво України готове рухатися вперед з вимогою Вашингтона щодо процесу припинення вогню з РФ, повідомляє видання BBC.

The Washington Post пише, що команда Трампа також сподівається на готовність України до мирної угоди. Однак, там зазначають, США не надаватиме жодних гарантій щодо відновлення військової або розвідувальної підтримки Києва

"Той факт, що вони приїжджають сюди на високому рівні, є для нас хорошою ознакою того, що вони хочуть сісти і готові рухатися вперед", – заявив високопоставлений представник Держдепартаменту.

У США заявляють, що відновлення військової та розвідувальної підтримки залежатиме від дій України.

Також, американські чиновники зауважують, що угода про корисні копалини стане своєрідною гарантією безпеки для України, оскільки американці, які займаються гірничодобувним бізнесом, перебуватимуть на місці.

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Навіть сам очільник Білого дому Дональд Трамп висловив надію, що переговори у Саудівській Аравії закінчаться успіхом.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", – заявив Дональд Трамп.

Представник Трампа Стів Віткофф у понеділок, 10 березня заявив, що США не припиняли надавати Україні розвідувальні дані для оборонних операцій. Він зазначив, що ситуацію щодо надання розвідданих обговорять на переговорах у Саудівській Аравії.

Вирішальні переговори

Видання The Economist припускає, що зустріч в Джидді може виявитися шантажем, тактикою затягування часу або спробою президента Трампа отримати поступки, вигідні Росії.

Там зауважують, що вплив на переговорний процес також матиме неприязнь команди Трампа до керівника ОП Андрія Єрмака.

Україна має кілька цілей, та у співпраці з Францією та Великою Британією вона розробляє власну стратегію для перемовин.

Мінімальна мета зустрічі в Саудівській Аравії – угода зі США щодо корисних копалин. Також те, що Україна запропонувала перемир'я на морі та в повітрі, має на меті змусити Росію висунути умови. Західні посадовці вважають, що ці кроки покажуть готовність України до діалогу з Трампом.

Видання стверджує, що Київ, ймовірно, відкине будь-які мирні угоди, що обмежують його переозброєння чи визнають окупацію.

Також, на думку автора статті, Україна навряд чи отримає гарантії безпеки від США.

У виданні зауважую, що виходячи з останніх повідомлень Путін може погодитися на перемир’я, але умови, ймовірно, будуть жорсткими: нейтралітет України та виключення іноземних миротворців.

The Economist пише, що Україна навряд чи розгляне такі вимоги до початку реальних переговорів. Також, есспецпредставник США Курт Волкер вважає, що Росія використає перемир’я для власних інтересів.

Джерело видання на правах анонімності зазначає, що США та Росія діють схожими тактиками, наближаючись до українських "червоних ліній", але кінцева мета США залишається невизначеною.

Автори статті підкреслюють, що для успішної мирної угоди США мають тиснути на Кремль, щоб він виконав умови. Проте симпатії Трампа до Путіна та його та заяви про складність роботи з Україною викликають сумніви.

Ексспецпредставник США Курт Волкер вважає, що Трамп тримає Україну "на короткому повідці", щоб вона погодилася на будь-який мир.

Український чиновник сподівається, що перемир’я поверне ситуацію в раціональне русло, але інші побоюються, що провал переговорів посилить тиск з боку США та залишить Україну в "сірій зоні".

The Economist підкреслює, що переговори 11 березня є вирішальними, бо другого шансу може не бути.

Мінімальні та максимальні очікування

Факт зустрічі української та американської делегацій може стати мінімальним результатом перемовин у Саудівській Аравії. Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв висловив в ефірі Радіо NV.

За його словами, цей результат-мінімум закріпить США як постійно присутнього медіатора на таких переговорах.

Також він вважає, що в найближчому майбутньому потрібно буде знову організовувати зустріч з уже з підготовленими позиціями, зокрема українською та європейською стратегіями.

Експерт вважає, що від переговорів не потрібно очікувати підписання угоди і певного чіткого бачення мирного договору.

На думку Краєва, максимальним результатом зустрічі може стати початок дипломатичного процесу про припинення вогню, проте без обговорення питання територій та НАТО.

Також він вважає, що без обговорення вступу України до Альянсу та повернення території, є певний шанс відстояти власну позицію.

Напротивагу Краєву, політолог-міжнародник Максим Несвітайло вважає, що переговори у Саудівській Аравії можуть бути неуспішними, бо США нібито хочуть їх зірвати. Він зауважив, що Україну із початку не "не хочуть чути" та "не приймають її позицію", а "лише шукають привід, щоб зірвати ці перемовини чи перевести фокус уваги".

"Якби ти до цього не готувався, нічого з цього не вийде. Звісно, я хочу помилятися. Але я не бачу підстав вважати, що ці перемовини до чогось реального приведуть", – сказав експерт.

Нагадаємо, 18 лютого відбулися переговори в Ер-Ріяді між представниками США та Росії. Ця зустріч стала першою на високому рівні після початку повномасштабної війни в Україні та викликала широкий резонанс у світі.

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