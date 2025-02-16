Переговори у Саудівській Аравії: Reuters повідомило нові деталі

Найближчими днями офіційні особи США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії. Мета – розпочати переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського законодавця та джерело, знайоме з планами.

"Держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Уолц і спецпредставник Білого дому Близького Сходу Стів Віткофф вирушать до Саудівської Аравії, повідомив представник США Майкл Маккол агентству Reuters. Поки не зрозуміло, з ким із Росії вони зустрінуться", – пишуть у виданні.

Журналісти додають, що у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Маккол заявив: метою переговорів є організація зустрічі президента США Дональда Трампа, президента Росії Володимира Путіна та Зеленського, "щоб нарешті принести мир і покласти край цьому конфлікту",

Як відомо, президент України Володимир Зеленський, який у п'ятницю зустрівся з віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом у Німеччині, заявив, що Україна не була запрошена на переговори в Саудівській Аравії. Щобільше, Київ не взаємодіятиме з Росією без консультацій зі стратегічними партнерами. Згодом про те, що Україна не буде присутньою на переговорах, сказали й в ОПУ.

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