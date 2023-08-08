Переговори у Саудівській Аравії щодо України: у США розповіли про позицію Китаю

Участь Китаю в саміті щодо мирного плану України у Саудівській Аравії минулими вихідними була продуктивною.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Голос Америки".

"Ми дійсно вважаємо, що участь Китаю була продуктивною. Я не буду говорити про подробиці зустрічі, бо вона була приватною. Але ми вважаємо, що їхня участь була продуктивною. Ми вже давно говорили, що для Китаю було б добре відіграти певну роль у припиненні війни в Україні. За умови, якщо ця роль поважала б територіальну цілісність України та її суверенітет. Ми взагалі вважаємо, що для країн корисно бути присутніми та чути безпосередньо позицію України", – сказав Міллер.

За його словами, представники США – заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд і радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван – провели окрему зустріч із представниками Китаю в рамках перемовин у Саудівській Аравії.

Представник Держдепу додав, що Росія, очевидно, була проти цих перемовин.

"Мирні переговори з Росією зараз не ведуться. Тому що Росія відмовилась брати участь у змістовних, повноцінних мирних переговорах. Якщо колись такі перемовини й почнуться, то не з російського боку, лідером буде саме Україна", – сказав Міллер.

Нагадаємо, що у переговорах в Саудівській Аравії взяли участь понад 40 країн, включаючи Україну, Сполучені Штати, європейські держави та групу країн БРІКС.

The Guardian зауважує, що головним дипломатичним сюрпризом саміту в Саудівській Аравії щодо миру в Україні стала участь представника Китаю. Видання Reuters припускає, що у Китаї змінили дипломатичну стратегію щодо війни в Україні.

У самому Пекіні прокоментували, що саміт у Саудівській Аравії щодо миру в Україні допоміг "зміцнити міжнародний консенсус".

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