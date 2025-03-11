Переговори у Саудівській Аравії: Сибіга та Єрмак зробили перші заяви (фото)

Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Україна прагне миру, як ніхто інший, водночас Андрій Єрмак зазначив, що робрта триває.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував переговори з американською стороною у Саудівській Аравії. Очільник МЗС наголосив, що Україна прагне миру, як ніхто інший.

Про це він написав у соцмережі X.

"Радий бути в Джидді з Андрієм Єрмаком, Рустемом Умєровим та Павлом Палісою. Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна прагне миру, як ніхто інший", – написав він.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який бере участь у перемовинах зі США в Джидді, теж зробив першу заяву.

Переговори у Саудівській Аравії / Фото: Facebook Андрія Сибіги

"Робота триває", – лаконічно написав Єрмак у Telegram.

Представники української делегації зробили ці заяви під час перерви у зустрічі, яка триває вже четверту годину.

Раніше радник з національної безпеки Майк Волтц заявив, що "переговори з Україною просуваються".

Нагадаємо, що делегації України та США 11 березня зустрілися у Джидді, Саудівська Аравія. За заявою Вашингтона, мета зустрічі – створення "рамок для мирної угоди та початкового припинення вогню". Водночас у Києва є побоювання щодо того, чим може обернутися ця зустріч.

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