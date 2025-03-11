Переговори у Саудівській Аравії: США сподіваються на "фантастичні новини"

Речниця Держдепу заявила, що її бос Марко Рубіо і американська делегація вцілому оптимістично налаштовані на переговори.
США оптимістично налаштовані на зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у соцмережі Х.
"Дуже хвилюючий день. День, який може багато означати для всіх людей у всьому світі", – каже вона.
У відеозвернення Брюс відволікається, показуючи на красу прикрашеної колони у фойє: "Хіба це не фантастика?" – і потім вміло використовує це як продовження свого оптимістичного висновку:
"Тож можуть з’явитися інші фантастичні новини щодо людства, тому ми дуже оптимістичні, і я знаю, що держсекретар (Марко Рубіо – Ред.) оптимістично налаштований, тому що ми знаємо, що поставлено на карту".
Нагадаємо, що сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії розпочалася зустріч української та американської делегацій.
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, чим закінчився перший раунд переговорів США та України в Джидді.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСТРЕННО! ЗУСТРІЧ УКРАЇНИ І США РОЗПОЧАЛАСЬ! ПЕРШІ КАДРИ
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