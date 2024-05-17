Переговори України і Росії: Путін зробив нову заяву 

Російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що база для переговорів з Україною - це Стамбульські домовленості, які відбулися навесні 2022-го - після початку повномасштабного вторгнення.

Про це "фюрер" сказав на прессконференції в китайському Харбін 17 травня.

"У нас є база для переговорного процесу - те, про що ми домовилися в Стамбулі", - наголосив Путін.

З його слів, під час українсько-російських перемовинах у березні 2022 в турецькому Стамбулі нібито був підписаний "об'ємний документ з підписок керівника української делегації". Також диктатор звинуватив Київ у тому, що він вийшов з процесу переговорів, а не Москва. Також він традиційно сказав, мовляв, Кремль готовий до діалогу.

Не оминув російський диктатор і Саміт миру у Швейцарії, що відбудеться у червні. Мовляв, зараз РФ "має зрозуміти, з ким їй можна мати справу по Україні та кому довіряти".

Нагадаємо, у Китаї Володимир Путін не оминув ситуацію на фронті в Україні. Зокрема, він назвав справжню мету наступу на Харківщині. З його слів, йдеться про створення так званої санітарної зони.

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