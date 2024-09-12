Переговори України та РФ: Newsweek назвало 6 країн, які можуть бути посередниками

Автори статті зазначають, що на Саміті миру у червні Київ заявив, що не братиме участі в прямих переговорах з Москвою, але перспектива того, що широка коаліція може підштовхнути мирну формулу Зеленського, здається далекою.

У потенційних мирних переговорах України з Росією посередниками можуть стати шість країн, серед яких Країни Заходу та Глобального Півдня.

Про це йдеться у статті Newsweek.

Видання звернуло увагу на нещодавню заяву голови Радбезу РФ Сергія Шойгу, який сказав про відсутність шансів на переговори про припинення війни після того, як кілька країн виступили потенційними посередниками для миру.

Але погляд Шойгу суперечить заяві Путіна, який 5 вересня сказав, що "ніколи не відмовлявся" від переговорів з Україною.

Заява очільника Радбезу РФ прозвучала через день після того, як Австрія стала останньою країною, яка запропонувала виступити посередником у припиненні війни.

Австрія

"З погляду потенційних посередників, країна повинна забезпечити адекватні місця для мирних переговорів, мати потужну матеріально-технічну базу, бути політично прийнятною для обох сторін і мати потужні дипломатичні служби", – сказав у коментарі виданню співробітник дослідницького центру Лондонської школи економіки LSE IDEAS Вук Вуксанович.

З цією метою канцлер Австрії Карл Нехаммер у дописі в X зазначив, що Відень може "підтримувати справедливий і міцний мир, заснований на міжнародному праві, і слугувати місцем для переговорів". У дописі Нехаммера сказано, що його уряд відзначив "відкритість Путіна до мирних переговорів з Україною" і раніше закликав до деескалації та мирних переговорів.

"Австрія може приймати переговори, особливо тому, що Відень є столицею ООН, але вона не може суттєво формувати їх. (Однак – ред.) він занадто малий і не може нічого запропонувати", – сказав директор Центру Європи та Євразії Інституту Гудзона Пітер Роуг.

"Будь-які заяви, які зараз надходять з Австрії, стосуються федеральних виборів, які вони проведуть наприкінці місяця. FPÖ (Партія свободи Австрії – ред.) лідирує в опитуваннях і дуже критично ставиться до України, що пояснює певне маневрування", – додав Роуг.

Угорщина

Критик тривалої військової допомоги Заходу Україні та найближчий союзник Путіна в ЄС, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан позиціонує себе як людину, яка може припинити воєнні дії.

Під час своєї поїздки до Києва у липні Орбан провів переговори з президентом України Володимиро Зеленським. Він сказав, що попросив президента України розглянути питання про припинення вогню до міжнародного саміту, який Київ сподівається провести пізніше цього року. Через три дні після цього Орбан зустрівся з Путіним у Москві, а ще через три дні порозмовляв із президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Угорський лідер 9 вересня заявив, що його так звана "мирна місія" в Україні триває, і натякнув на прорив із можливою "видовищною" появою у вересні, повідомляє угорське інформагентство ATV.

Однак Роуг вважає заяви Орбана політичними ініціативами, спрямованими на набирання балів.

"Це не мирні пропозиції, які мають на меті припинення бойових дій. Крім того, ворожнеча між Будапештом і Києвом робить Угорщину немислимим посередником у переговорах", – сказав Роуг.

Бразилія, Китай, Індія

Під час Східного економічного форуму Путін назвав три інші країни, які складають абревіатуру БРІКС, як можливих посередників у припиненні війни.

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"Китайська Народна Республіка, Бразилія, Індія. Я перебуваю в контакті зі своїми партнерами. У нас є довіра і впевненість один в одному", – сказав російський президент.

Однак на думку Вуксановича, Китай разом з Угорщиною будуть одразу виключені з числа потенційних посередників, оскільки вони занадто близькі до Росії.

"Більше того, США не дозволять Китаю мати славу миротворця", – додав експерт.

Під час візиту до України у серпні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав Зеленському, що готовий зіграти особисту роль у встановленні миру, і обидві сторони повинні будуть "шукати шляхи виходу з цієї кризи".

Але минулого місяця Зеленський розкритикував Моді за те, що він обійняв Путіна під час поїздки до Москви у день смертельних російських ударів, зокрема і по найбільшій дитячій лікарні Києва.

"Індія має добрі стосунки з Росією, і Моді здійснив добрий візит до України, але незрозуміло, чи хоче Індія цю роль і чи приймуть її інші", – сказав Вуксанович.

"Усе це лише припущення, поки Росія, Україна та США не вирішать йти на переговори. На цей момент немає жодних ознак того, що хтось із трьох зацікавлений у цій ініціативі", – додав експерт.

Водночас Роуг висловив думку, що оскільки Україна є меншою стороною конфлікту та захищається, то для дотримання будь-якого перемир’я їй потрібні гарантії безпеки проти набагато більшої країни та агресора.

"Як позаблокова держава в Південній Азії, Індія не запропонує таких гарантій безпеки. І ніхто не вірить, що Китай буде стримувати Росію від імені України в разі відновлення агресії", – сказав експерт.

Експертка з міжнародних переговорів Урсула Ф. Отт, сказала, що Китай дивитиметься на довгий горизонт переговорів під час них.

"Небажання втрачати обличчя призведе до більш орієнтованого на консенсус підходу. Поведінка Росії під час переговорів буде більш прямою, і разом з цим труднощі впоратися з відхиленням пропозицій з боку російської сторони будуть складнішими. Уникнення конфліктів є сильним з китайського боку", – пояснила Отт.

Туреччина

Видання вказало на критику відходу Туреччини від НАТО в бік Росії та Китаю разом із уважним вивченням зв’язків між Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Так, минулого тижня Анкара заявила, що прагнутиме до членства у БРІКС через бажання приєднатися до очолюваної Пекіном і Москвою Шанхайської організації співробітництва.

У кулуарах ШОС Ердоган заявив, що Туреччина може бути посередником у війні РФ з Україною, хоча речник Кремля це відкинув.

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Водночас автори статті нагадали, що Туреччина допомогла в угоді, яка на певний час забезпечила безпечне транспортування зерна з чорноморського порту України. Анкара не запровадила санкцій проти Москви, але постачала Києву таку зброю, як ударні безпілотники Bayraktar TB2.

"Можливо, Туреччина могла б організувати переговори, як це було під час ініціативи щодо зерна та щодо обміну полоненими. Але це також потребуватиме активної участі Америки та Західної Європи, щоб щось серйозне закріпилося", – вважає Роуг.

На Саміті миру у червні Київ заявив, що не братиме участі в прямих переговорах з Москвою, хоча перспектива того, що широка коаліція може підштовхнути мирну формулу Зеленського з 10 пунктів для припинення війни, здається далекою.

Полковник армії США у відставці Лоуренс Вілкерсон сказав виданню, що не вірить у дозвіл з боку Вашингтону будь-якій із країн виступати мирними посередниками перед виборами у США.

Як офіційний посередник, "США можуть дозволити Індонезії, Новій Зеландії, навіть Бразилії чи Мексиці, але ми будемо сильно присутні на задньому плані. Після виборів, якби Путін захотів, ми могли б виступити посередником за допомогою, скажімо, Індії, Туреччини чи Швейцарії", – сказав Вілкерсон.

Автори статті нагадали, що через воєнний стан в Україні не були проведенні президентські вибори, коли офіційно завершився термін повноважень Зеленського. Це змусило Росію поставити під сумнів його легітимність як глави держави.

Але Вілкерсон вважає, що Путін наполягатиме на тому, щоб справжніми посередниками були він або міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, "і майбутній лідер України, належним чином обраний на нових виборах".

До слова, на думку журналіста, публіциста Віталія Портникова, перемовини між Україною та Росією щодо закінчення війни у нинішніх умовах неможливі, однак сторони можуть домовитись про припинення вогню на певних умовах.

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