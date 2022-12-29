Переговори України та Росії: Італія заявила про готовність виступити гарантом мирної угоди

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова стати гарантом мирних домовленостей між Україною і Росією у військовому конфлікті.

Про це італійська прем'єрка сказала під час підсумкової пресконференції, пише Tg24.Sky.

Мелоні додала, що планує відвідати Україну. Найімовірніше, це станеться наприкінці лютого - 24 лютого, коли Росія напала на Україну. Окрім цього, вона висловила сподівання, "що РФ припинить цю неприйнятну загарбницьку війну".

"Італія готова гарантувати мирний процес. Саме тому я планую поїхати до Києва до кінця лютого. Тому що я вважаю, що 24 лютого, тому що це дата, до якої, на мою думку, можуть бути зроблені деякі ініціативи", – заявила Мелоні.

Розмова Зеленського та Мелоні

Днями відбулася телефонна розмова українського президента Володимира Зеленського та італійської прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні. За словами глави держави, під час переговорів Мелоні повідомила про розгляд питання про ППО для України. Президент і прем'єрка скоординували подальші кроки.

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