Переговори України та Росії про завершення війни: яка позиція США і чим можуть допомогти Києву

Росія вже робила чимало заяв до війни - стосовно того, що вторгення не буде, що їхні навчання закінчилися і вони повертаються на місця постійної дислокації. Але їхні дії категорично не збігалися зі словами.

Позиція США щодо переговорів України та Росії від самого початку, коли лише почалися ці переговори, незмінна. Тут не вірять, що Росія скільки-небудь серйозно ставиться до цих перемов. Сама ідея домовлятися під російськими ракетами і бомбами, викликає недовіру.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Але американська влада не має нічого проти, якщо Україна провадить перемовини з Росією - це її суверенне право. Свою роль Сполучені Штати бачать у тому, щоб, як тут кажуть, "посилювати руку України" за переговорним столом. А це означає - надавати фінансову та військову допомогу. Не говорячи про це напряму, тут у пряму залежність ставлять, чим слабшою Росія буде на полі бою та економічно, тим більш конструктивною вона буде на переговорах.

У речника Держдепу Неда Прайса ще кілька тижнів тому напряму запитували, чи готові США стати гарантом підписаної безпекової угоди і він майстерно ішов від відповіді на це запитання.

Попри те, що 29 березня і американська, і британська розвідки підтвердили, що Росія почала виводити цілі батальйонно-тактичні групи із північної частини України. Справжньою метою таких дій розвідки вважають переведення цих сил на південь і схід. І це аж ніяк не означає серйозності намірів Кремля щодо миру. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив - якщо Росія збирається окупувати не всю Україну, а лише її частину - цього їй теж не дозволять і не подарують.

"Чи вони просто намагаються перегрупуватися, враховуючи великі втрати, яких зазнали, я не знаю. Ми зосереджені на тому, що вони роблять. Я додам, що якщо вони якимось чином вірять, що спроба "підпорядкувати" східну частину України чи південну частину України може мати успіх, то вони знову глибоко обманюють себе. Ми побачили волю і рішучість українського народу визначати своє майбутнє, а не Росія чи хтось інший визначав його за нього", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Президент США Джо Байден 29 березня провів телефонні перемови з партнерами. І як сказав після, він не буде робити жодних висновнків, допоки не побачить, якими будуть реальні дії Росії. Зрештою, Росія вже робила чимало заяв до війни - стосовно того, що вторгення не буде, що їхні навчання закінчилися і вони повертаються на місця постійної дислокації. Але їхні дії категорично не збігалися зі словами.

"Я мав зустріч з главами чотирьох держав-союзників по НАТО: Франції, Німеччини, США та Великої Британії. І, здається, існує консенсус, що давайте просто подивимося, що вони можуть запропонувати. Ми дізнаємося, що вони роблять. Але тим часом ми будемо продовжувати зберігати жорсткі санкції. Ми продовжуватимемо надавати українським військовим їхню здатність захищатися. І ми продовжуватимемо уважно стежити за тим, що відбувається", - сказав Байден.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.