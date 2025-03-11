Переговори України та США у Саудівській Аравії: все, що відомо про результати зустрічі

У Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, відбулися переговори між Україною та США. Ключові теми зустрічі – шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

ТСН.ua зібрав головні події зустрічі у Джидді.

З українського боку в зустрічі взяли участь керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров та заступник керівника ОПУ Павло Паліса.

З боку США до складу перемовників увійшли держсекретар Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майкл Волц та спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стівен Віткофф.

За словами Єрмака, переговори почалися конструктивно.

Через чотири години після початку зустрічі, під час перерви, Волтц заявив журналістам, що команди США та України "йдуть до цілі".

Як забезпечити тривале перемир'я в Україні

Під час спілкування з журналістами керівник ОПУ прокоментував хід перемовин і наголосив, що шлях до миру лежить через зусилля Європи, яка повинна бути готовою захищати свою безпеку.

"Перемир'я в трирічній війні, яку РФ веде проти моєї країни, ніколи не здавалося таким близьким [як сьогодні у Джидді – ред.]. Перемир'я в Україні не досягається лише завдяки дипломатичним жестам. Перед тим необхідно виконати низку умов, щоб забезпечити тривалість миру, коли він настане. Це включає політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб підвищити ціну відновлення конфлікту", – сказав він.

Єрмак зазначив, що наша спільна мета – побудувати сильну, безпечну та стійку Європу в усіх аспектах: військовому, політичному та економічному. І перший крок до цього – забезпечення значущого перемир'я. Для цього Європа повинна бути не лише економічно та політично стійкою, а й готовою захищатися. Крім того, Росія має усвідомити політичну та економічну ціну використання сили для досягнення своїх цілей.

Україна прагне миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував переговори з американською стороною у Саудівській Аравії. Очільник МЗС наголосив, що Україна прагне миру, як ніхто інший.

"Радий бути в Джидді з Андрієм Єрмаком, Рустемом Умєровим та Павлом Палісою. Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна прагне миру, як ніхто інший", – написав він.

Переговори завершились

Перший раунд переговорів був присвячений обговоренню режиму тиші на морі та в небі, а також угоді про рідкісноземельні копалини. У другій частині зустрічі сторони перейшли до обговорення гарантій безпеки.

Очікується, що українська команда представить офіційним особам США пропозицію щодо часткового припинення вогню, згідно з якою Україна та Росія утримаються від ударів безпілотниками й ракетами великої дальності, атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також бойових дій у Чорному морі.

За інформацією CNN, переговори в Джидді між високопосадовцями США та України про припинення війни в Україні тривали понад вісім годин. Продовження переговорів наступного дня не планується.

Рубіо сказав, що Україна та США зробили "позитивний крок" під час сьогоднішніх переговорів і що США тепер доведуть цю пропозицію до росіян. Держсекретар додав, що тепер "м’яч на боці Росії".

США відновили військову допомогу Україні

Після переговорів у Саудівській Аравії стало відомо, що Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

Водночас Майк Волтц за підсумками переговорів у Джидді заявив, що президент США Дональд Трамп закликає до миру і готовий вжити будь-яких заходів для досягнення цього миру.

Що стосується відновлення допомоги, то, за словами Волтца, зараз американська сторона з'ясовує, де перебувають всі постачання.

"Але так, ми будемо допомагати Україні", – додав він.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров також повідомив, що "пауза знята, допомога продовжується".

Угода про припинення вогню

У спільній заяві делегацій США та України також зазначається, що Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного 30-денного припинення вогню та зобов'язалася вжити заходів для відновлення міцного миру після вторгнення Росії.

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"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією", – йдеться у заяві.

США зобов'язалися обговорити пропозиції про припинення вогню з Кремлем та "довести до відома Росії, що взаємність з її боку є ключем до досягнення миру".

"Ми перейшли від того питання "якщо закінчиться війна", до того, "як вона закінчиться". І це був важливий перший крок під керівництвом президента Трампа", – сказав Волтц.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Росією про припинення вогню в Україні на 75% залежить від Путіна. Якщо він погодиться, тоді залишиться лише узгодити території та підписати папери.

"Отже, повне припинення вогню. Україна погодилася. Сподіваємося, Росія теж погодиться. Зустрінемося з ними сьогодні-завтра. Сподіваємося укласти угоду. Припинення вогню дуже важливе. Якщо Росія погодиться, буде чудово. Якщо ні – все це триватиме, загинуть ще багато людей", – заявив Трамп.

Він додав, що планує обговорити припинення вогню безпосередньо з Путіним. Очікується, що розмова може відбутися вже цього тижня.

Скільки часу має Кремль, щоб погодитися на припинення вогню

За словами Волтца, українська делегація "дуже чітко заявила, що розділяє бачення миру президента Трампа" та "зробила конкретні кроки та пропозиції", зокрема погодилась на повне припинення вогню. Волтц пообіцяв поговорити з російською стороною "найближчими днями".

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Державного секретаря США Марко Рубіо запитали, чи є крайній термін, до якого росіяни повинні відповісти на пропозицію про тимчасове припинення вогню на 30 днів.

"Ми запропонуємо їм цю ідею. Україна готова припинити стріляти і почати говорити, і тепер їм буде потрібно вирішувати "так" або "ні". Сподіваюся, вони скажуть "так". Якщо так, то я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Якщо вони скажуть "ні", то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру", – каже держсекретар США.

Рубіо додав, що сподівається на швидку відповідь, щоб можна було розпочати другу фазу миротворчого процесу, тобто "реальні переговори".

Коли буде готова угода про припинення вогню

Вже наступного тижня, тобто від 17 березня, Україна обговорюватиме з партнерами деталі забезпечення тимчасового режиму тиші, у разі якщо на нього погодиться Росія.

За словами Єрмака, у Саудівській Аравії Україна та США обговорювали лише рамки майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

"Наступного тижня ми домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про припинення вогню на 30 днів", – сказав Єрмак.

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