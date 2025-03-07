Переговори України та США: які теми зачеплять і чи прибудуть росіяни

Зустріч буде хорошою можливістю обговорити пропозицію Володимира Зеленського щодо тиші у повітрі та на морі.

Делегації України та США під час зустрічі в Саудівській Аравії обговорять кілька питань — центральним буде шлях до миру. Щодо росіян, то їхня участь не передбачена.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив на брифінгу.

Тихий нагадав, що наступного тижня президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Саудівської Аравії. Після цього команда супроводу глави держави залишиться для спілкування з делегацією зі США.

Речник МЗС акцентував, що Україні не надходила інформація про участь росіян у цих переговорах.

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"Ми такої жодної інформації не отримували і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни", – сказав Тихий.

Він поінформував, що на порядку денному перемовин будуть двосторонні відносини України та США, стратегічне партнерство та його подальший розвиток. У центрі розмови буде шлях до миру.

"Я думаю, що саме там сторони будуть мати можливість обговорити не через медіа, не через публічні заяви і зокрема не через мої заяви, а безпосередньо обличчям до обличчя всі питання порядку денного України та США, і будемо сподіватися на взаємовигідні рішення і взаємовигідні кроки, досягти якихось взаємовигідних кроків на цьому шляху", – розповів речник МЗС.

Він додав, що Україна загалом позитивно налаштована до цієї зустрічі.

Тихий також висловив думку, що зустріч у Саудівській Аравії буде хорошою можливістю обговорити пропозицію Зеленського щодо тиші у повітрі та на морі. Ця пропозиція перебуває у відповідності до того підходу, який висловлювала адміністрація президента США Дональда Трампа.

"Пропозиція абсолютно реальна. Це в принципі, ми вважаємо, дуже конструктивний підхід з боку України. Ми готові дійсно гнучко адаптувати свою позицію, пропонувати конкретні рішення. Рішення цілком прийнятне і більше того, мені здається, що це рішення взаємоприйнятне навіть з Росією, тому що йдеться про взаємні заходи", – розповів речник МЗС.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з Близького Сходу, який також залучений до переговорів з РФ, Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон і Київ домовляються про зустріч наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб обговорити деталі мирної угоди про припинення війни.