Переговори України з Росією: у Білому домі зробили заяву

Ідея про те, що Москва в сильній позиції є хибною.

Україна повинна мати можливість підійти до мирних переговорів із агресоркою Російською Федерацією з позиції сили.

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації Джо Байдена Майкл Карпентер в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

"Це насамперед означає зупинити руйнування на Донбасі і принаймні стабілізувати ці лінії... Це займе час, це перейде на 2025 рік і потребуватиме більше ресурсів. Україні знадобиться додаткова військова допомога", - сказав представник Білого дому.

За його словами, ідея про те, що Москва в сильній позиції є хибною. Адже кількість знищених і поранених росіян сягнула 600 тис. за 2,5 роки війни.

"І, звісно, російська економіка - інфляція збільшується, відсоткові ставки становлять 21% і можуть підвищитися. Тож Росія не на висоті. Але незважаючи на це, нам доведеться забезпечити Україну ресурсами, щоб вона змогла перемогти", - наголосив Карпентер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву про переговори з "фюрером" Путіним. З його слів, Київ поки що може розраховувати тільки на дипломатичний тиск.

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