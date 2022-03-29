Переговори України з Росією: від чого залежатиме наступний раунд

Переговори України з Росією: від чого залежатиме наступний раунд

Вже є перша позитивна реакція опонентів, сказав Подоляк.

Дата наступного раунду переговорів Росії та України стане відома після відповідних доопрацювань у підгрупах, а також після реакції російської сторони на концепцію запропонованого Києвом договору безпеки.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар радника голови Офісу президента Михайла Подоляка та коментар наближеного до процесу переговорів джерела.

"Перше. Прямо зараз ідуть очні консультації в підгрупах – у військовій та юридичній. Деталізація важлива. Друге. Дата наступного раунду буде зрозуміла після доопрацювань у підгрупах і реакції російської сторони на концепт договору. Третє. Вже є перша позитивна реакція опонентів – готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та київському напрямках, що дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми", – розповів Подоляк.

Водночас російське видання РИА "Новости" з посиланням на своє джерело повідомило, що очний раунд переговорів України та РФ у Стамбулі завершено, далі перемовини продовжаться у відеоформаті.

Джерело "УП" повідомляє, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.

Нагадаємо, на переговорах російська сторона запропонувала, щоб особиста зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом РФ Володимиром Путіним відбулася одночасно з парафуванням мирного договору головами МЗС.

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