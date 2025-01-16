Переговори України з Росією: Зеленський зробив заяву

Україна не веде залаштункових переговорів з Росією, цінуючи довіру своїх західних партнерів. Крім того, жодних переговорів з росіянами без участі України не може бути.

Про це в інтерв'ю журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна не веде жодних залаштункових розмов з Росією, це не в наших інтересах. Тому що для нас втрата довіри партнерів, безумовно, є великим ризиком",- сказав він.

Президент зазначив, що в ЄС є достатньо "друзів", які ведуть переговори і намагаються продемонструвати свою прихильність до РФ, або балансувати між Україною чи Росією. На щастя, додав він, таких країн небагато.

"Для нас дуже важливо зберегти союз і підтримку з боку партнерів з ЄС і НАТО. За ці три роки вдалося побудувати цей союз, без якого Україна б не вистояла, і ми зберегли цю підтримку донині", - підкреслив Зеленський, пояснивши, що саме тому жодних переговорів з Росією за спиною партнерів немає.

Водночас президент наголосив - Київ рішуче реагуватиме, якщо якась країна вестиме за спиною українців такі переговори.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що попросив Володимира Зеленського про участь Варшави в потенційних переговорах України з РФ.

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