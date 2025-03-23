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Переговори України зі США в Саудівській Аравії: головні питання, які обговорюватимуть — Reuters

Переговори України зі США в Саудівській Аравії: головні питання, які обговорюватимуть — Reuters

Головні теми переговорів США та України / Фото: УНІАН

Українська делегація може доєднатися до переговорів після зустрічі США з РФ, якщо буде досягнуто прогресу.

Ввечері 23 березня в Ер-Ріяді відбудуться переговори делегацій США та України. В понеділок мають зустрітися делегації США та РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Головними темами переговорів США та України мають стати:

  • часткове припинення вогню, зокрема 30-денне перемир’я на енергооб’єктах;
  • безпека судноплавства в Чорному морі.

"Очікується, що українські та американські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії ввечері в неділю, щоб обговорити можливе часткове припинення вогню між Україною та Росією, що є частиною ескалації дипломатичного поштовху президента США Дональда Трампа щодо припинення трирічної війни. Зустріч передуватиме переговорам делегацій США та Росії, які заплановані на понеділок", — йдеться у повідомленні Reuters.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вважає що переговори між США та Україною в Саудівській Аравії принесуть позитивний результат, якщо наблизить повне припинення вогню. 

Тим часом Росія також сподівається на "прогрес" у переговорах з американцями. 

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