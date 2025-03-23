Переговори України зі США в Саудівській Аравії: головні питання, які обговорюватимуть — Reuters

Українська делегація може доєднатися до переговорів після зустрічі США з РФ, якщо буде досягнуто прогресу.
Ввечері 23 березня в Ер-Ріяді відбудуться переговори делегацій США та України. В понеділок мають зустрітися делегації США та РФ.
Про це повідомляє Reuters.
Головними темами переговорів США та України мають стати:
- часткове припинення вогню, зокрема 30-денне перемир’я на енергооб’єктах;
- безпека судноплавства в Чорному морі.
"Очікується, що українські та американські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії ввечері в неділю, щоб обговорити можливе часткове припинення вогню між Україною та Росією, що є частиною ескалації дипломатичного поштовху президента США Дональда Трампа щодо припинення трирічної війни. Зустріч передуватиме переговорам делегацій США та Росії, які заплановані на понеділок", — йдеться у повідомленні Reuters.
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вважає що переговори між США та Україною в Саудівській Аравії принесуть позитивний результат, якщо наблизить повне припинення вогню.
Тим часом Росія також сподівається на "прогрес" у переговорах з американцями.
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