Переговори української та американської делегацій у Саудівській Аравії: в Китаї відреагували

В МЗС Китаю зазначили, що країна виступатиме за політичне вирішення війни.

Китай заявив про підтримку зусиль, спрямованих на мирне врегулювання війни в Україні. Пекін розраховує на досягнення справедливого і стабільного результату, що задовольнить усіх учасників.

Про це заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи" (в Китаї так називають війну Росії проти України. – Ред.), та сподівається, що всі залучені сторони зможуть досягти справедливого, тривалого і прийнятного рішення", – йдеться в повідомленні.

В МЗС Китаю зазначили, що країна виступатиме за політичне вирішення війни.

"Китай готовий продовжувати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи", – зазначили в Китаї.

Нагадаємо, в ОПУ зробили заяву щодо переговорів у Саудівській Аравії.

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