Переговори в Ер-Ріяді: в ISW знайшли суттєві суперечності в заявах Росії, України і США

Домовленості за підсумками переговорів України та Росії в Ер-Ріяді незрозумілі й нечіткі. Це залишає простір для багатьох розбіжностей між сторонами та що більше - ставить під сумнів ефективне виконання перемир'я на практиці.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що американські, українські та російські посадовці досягли певних домовленостей щодо тимчасового припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури та в Чорному морі. Втім, подробиці залишаються незрозумілими. Окрім того, додають в ISW, досить складно оцінити їхню специфіку за відсутності підписаних Росією та Україною офіційно опублікованих спільних текстів угод.

"Росія та Україна, ймовірно, ще не дійшли згоди щодо того, чи набув чинності режим припинення вогню станом на 25 березня", - вважають американські фахівці.

В Інституті переконані, що "фюрер" Володимир Путін продовжує відкидати запропоноване Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським тимчасове припинення вогню на лінії зіткнення. Це незважаючи на те, що диктатор РФ таки погодився на певну форму припинення вогню для завдання ударів по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі.

Аналітики переконані, що постійне зволікання та непоступливість Путіна, перешкоджають зусиллям Трампа щодо забезпечення тривалого і стабільного мирного врегулювання.

"США не надали Росії необхідного послаблення санкцій, як було коли Україна та Росія домовилися про "зернову угоду" в липні 2022-го", - зауважують в ISW.

Сполучені Штати, ймовірно, потребуватимуть співпраці з Європейським Союзом для скасування деяких санкцій та обмежень з російських сільськогосподарських, фінансових і торговельних підприємств, щоб відновити доступ Росії до міжнародних ринків сільськогосподарської продукції та добрив, вважають в .Інституті

В цьому контексті, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість скасування деяких санкцій проти Росії.

"Укладення початкової зернової угоди в липні 2022 року не вимагало жодних санкційних послаблень, і відновлення зернової угоди, ймовірно, також не потребує попереднього послаблення санкцій. Встановлення тимчасового перемир'я у Чорному морі також не вимагає попереднього послаблення санкцій", - йдеться у звіті.

Окрім того, американські фахівці звернули увагу на той факт, що заяви Кремля є розпливчастими, містять вимоги щодо припинення вогню, які не згадуються ні в офіційних заявах США, ні в офіційних заявах України. Ці меседжі залишають простір для розбіжностей між сторонами, які будуть залучені до інтерпретації домовленостей, зняття санкцій та моніторингу потенційних порушень. Зокрема, в офіційній заяві Москви нечітко вказані конкретні санкції та обмеження, які РФ вимагає від Заходу попередньо скасувати, а також конкретні фінансові організації та компанії, яких вони стосуються.

"У заяві Кремля також не вказані суб'єкти, які будуть інтерпретувати параметри цих обмежень, контролювати зняття цих обмежень і перевіряти їхнє дотримання всіма сторонами. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, Росія та США виступили з окремими заявами, оскільки на американсько-українських зустрічах не обговорювалися американсько-російські зусилля, спрямовані на допомогу у відновленні доступу Росії до сільськогосподарських і торговельних ринків", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ наполягає, що мораторій на удари діє від 18 березня - хоча домовленість була досягнута 25 березня на переговорах у Саудівській Аравії.

Читайте також: