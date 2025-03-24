Переговори в Саудівській Аравії: навіщо делегації США і України вивчали карту боїв — Єрмак відповів

Голова ОП пояснив, навіщо делегації під час переговорів в Саудівській Аравії розгорнули карту України.

Під час переговорів в Саудівській Аравії 11 березня делегації України та США задля обговорення деталей припинення вогню "розкрили карту, де почали малювати, як збираються покласти край цій війні".

Про це пише Time.

"Напруженість, яка виникла в результаті зустрічі в Овальному кабінеті, почала розсіюватися приблизно через десять днів, коли український президент Володимир Зеленський і Дональд Трамп відправили делегації на раунд переговорів до Саудівської Аравії", — йдеться у матеріалі.

Відомо, що зустріч делегацій, яка проходила в місті Джидда 11 березня, тривала близько дев'яти годин.

Американська сторона на чолі з радником президента Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волтцем і держсекретарем Марко Рубіо хотіла обговорити деталі того, де припинення вогню залишить лінію конфлікту.

"В якийсь момент ми навіть розкрили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося покласти край цій війні... Звичайно, обидві сторони мають піти на певні компроміси", — пізніше розповідав Волтц в ефірі Fox News.

Це зауваження нібито свідчить про те, що США хотіли знати, якою своєю територією Україна готова поступитися, йдеться у матеріалі. Проте голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який очолював делегацію, трактував це іншим чином.

"Карта була важливою, щоб допомогти їм зрозуміти поточну ситуацію, стан справ, ключові стратегічні елементи». Американці не виступали і не висували вимог. Вони знайшли час, щоб послухати українців, які розповіли історію війни та битв, які точилися на цьому шляху до сьогодення", — пояснив Єрмак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАРАЗ⚡️США відновлюють ОБМІН РОЗВІДДАНИМИ та БЕЗПЕКОВУ ДОПОМОГУ

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.