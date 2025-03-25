Переговори в Саудівській Аравії: про що домовилися Україна, США та Росія

Українська та російська делегації перебували в окремих приміщеннях під час переговорів у Саудівській Аравії.

В Саудівській Аравії від 23 до 25 березня відбулося кілька раундів переговорів між представниками США та України і США та Росії.

Американська сторона планувала ці переговори за моделлю "човникової" дипломатії, коли українська та російська делегації перебуватимуть в окремих приміщеннях, а посередники зі США передаватимуть повідомлення між ними.

Як і США, так і Україна називають ці переговори "технічними", на яких сторони мали узгодити деталі 30-денного режиму припинення вогню.

Що відомо про переговори в Ер-Ріяді та про що вдалося домовитися представникам трьох країн – дізнавався ТСН.ua.

Склад делегацій

До складу делегації США входили: старший директор Ради нацбезпеки США Ендрю Пік і директор планування політики США Майкл Антон.

Україну представляли: заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, заступник керівника ОП Ігор Жовква, заступник міністра енергетики Микола Колісник, держсекретар МЗС Олександр Карасевич. Делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров.

У складі російської делегації були: радник директора ФСБ Росії та колишній голова п'ятої служби ФСБ Сергій Бесєда і керівник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін.

Переговори США та РФ

Розмова делегацій США та РФ тривала 12 годин. Перемовини відбулися після зустрічі представників України з американською командою днем раніше.

Розмова американців і росіян проходила в закритому форматі: працівники служби держбезпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю.

Як зазначало видання The Guardian, під час переговорів в Ер-Ріяді російська сторона всіляко намагалася демонструвати, що вона має більш успішне становище і диктує свої правила.

Своєю чергою Кремль продовжував висувати жорсткі умови для завершення війни в Україні, серед яких:

припинення надання будь-якої іноземної військової підтримки та обміну розвідувальними даними з Україною

обмеження чисельності Збройних сил України та міжнародного визнання чотирьох українських областей, незаконно анексованих Росією 2022 року

Голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що на переговорах в Ер-Ріяді зі США обговорювалося питання безпечного судноплавства в Чорному морі.

За його словами, РФ підтримує відновлення чорноморської ініціативи, проте за певних умов: Росії будуть потрібні "чіткі гарантії".

"Вони можуть бути лише результатом "наказу з Вашингтона Зеленському. Росія не може вірити Києву на слово", – сказав Пєсков.

Також очільник МЗС цинічно заявив, що Москва не "терпітиме жодних двозначностей щодо пропозицій навколо Чорного моря".

Згідно з інформацією пропагандистського видання The Moscow Times, РФ на переговорах в Ер-Ріяді вимагала повного контролю над окупованими частинами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, посилаючись на свою конституцію.

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Кремль сподівається, що Вашингтон тиснутиме на Україну для виведення військ із цих територій. Як варіант, РФ розглядає захоплення інших областей (наприклад, Дніпропетровської чи Сумської) для подальшого обміну на Херсон і Запоріжжя.

Згодом голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін повідомив, що переговори Росії та США триватимуть, до них залучать Організацію Об'єднаних Націй та інші країни.

Спільна заява, якої не було

За інформацією видання CBS News, американська й російська делегації планували 25 березня близько 10:00 за київським часом оприлюднити спільну заяву за підсумками переговорів, спрямованих на досягнення домовленості про припинення вогню в Чорному морі.

Проте цього не сталося.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори "технічні", тому оприлюднення їхнього змісту не буде. Також він зауважив, що тристороння зустріч РФ, США та України наразі не планується.

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Два раунди переговорів з Україною

Переговори української та американської делегацій відбувалися під час двох зустрічей:

перша – 23 березня, де переговори тривали протягом п’яти годин;

друга – 25 березня, ця зустріч була короткою і тривала близько години.

На переговорах України та США учасники обговорювали безпеку судноплавства і припинення атак на українські порти.

За словами Рустема Умєрова, під час першої зустрічі йшлося про енергетичну сферу.

Згодом він повідомив, що під час короткої зустрічі консультації були зосереджені на безпеці критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також на звільненні й поверненні українських полонених і дітей.

Як повідомив Умєров, усі сторони домовилися забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Якщо РФ порушить ці зобов'язання, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист, наголосив міністр.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що пропозиція щодо припинення вогню в Чорному морі стосується лише цивільного судноплавства та передбачає заборону на удари по портах.

Також глава держави повідомив, що сторони домовилися про припинення взаємних атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Україна передала список стратегічних об'єктів інфраструктури, по яких РФ у рамках домовленостей зобов'язувалася б не бити.

Зеленський прокоментував вимоги РФ, які поширювали у ЗМІ, мовляв, Кремль хоче повністю отримати Херсонську й Запорізьку області в обмін на перемир'я. Він зауважив, що "запитань території немає".

За словами президента, США запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів, в якій не йдеться про українські АЕС.

Також, за словами Умєрова, США підтвердили підтримку в обміні полонених, звільненні цивільних і поверненні депортованих дітей.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко, коментуючи заяву Карасіна, зауважив, що Україна не може впливати на формат не своїх переговорів.

Трамп може тиснути на Україну

Відставний генерал США Веслі Кларк вважає, що немає реального прогресу в нещодавніх переговорах у Саудівській Аравії.

На його думку, обговорення могли стосуватися ситуації в Чорному морі, однак ключові питання залишаються невирішеними.

Кларк, цитуючи спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, зауважив: головне питання – чи визнає Україна втрату частини Донбасу та Криму і чи зможе Зеленський залишитися при владі.

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Проте, за інформацією джерел Кларка, українці не згодні віддавати свою землю.

Генерал попередив, що Трамп може тиснути на Україну, але наголосив, що йдеться не лише про території, а і про викрадених дітей, репарації та воєнні злочини.

Він висловив обережний оптимізм щодо домовленостей у Чорному морі, але зазначив, що навіть такі кроки вимагатимуть часу й зусиль.

"Процедурне болото" переговорів США та РФ

Журналіст видання The Telegraph, аналізуючи заяви РФ щодо переговорів, вважає їх мовою процедурного болота, а не дипломатичного прориву. Це означає, що РФ бажає затягнути переговори якомога довше.

На думку британського журналіста, росіяни сподіваються, що Дональд Трамп змусить українців поступитися землею в тих регіонах, якими вони ще володіють, або вони затягнуть переговори якомога довше в надії заволодіти ними силою.

Журналіст переконаний, навіть якщо окупанти не досягнуть своєї мети повністю, кожен зайвий кілометр, який вони захоплюють просто зараз, може бути збережений за РФ у майбутньому.

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Як зауважує видання, умови на полі бою і прогрес за столом переговорів безпосередньо пов’язані. Поки Путін думає, що може отримати більше від першого, він тягнутиме з другим.

За словами журналіста, завдання російської делегації полягає в тому, щоб не дратувати американців прямим "ні", а коли їм не вистачає терпіння, переконати їх, що Україна, а не Росія викликає затримку.

Представник медіа зауважує, що американська делегація наразі не розкриває своїх планів. Зрозуміло лише одне: переговори – і війна – триватимуть ще тижнями.

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