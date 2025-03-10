Переговори в Саудівській Аравії: Рубіо назвав ключову умову для відновлення допомоги Україні

За словами Рубіо, Вашингтону необхідно зрозуміти позицію Києва та отримати загальне уявлення про те, на які поступки може піти українська сторона.

Держсекретар Марко Рубіо заявив у понеділок, що Сполучені Штати сподіваються на хорошу зустріч з українцями в Саудівській Аравії.

Про це він заявив у розмові з журналістами під час польоту до Джидди, передають The Guardian та CNN.

Державний секретар США висловив надію, що питання припинення Вашингтоном військової допомоги Україні може бути вирішено під час критичних переговорів у Саудівській Аравії.

"Я думаю, що поняття паузи в допомозі, загалом, є тим, що ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що станеться завтра, буде ключовим для цього", – сказав очільник Держдепу, маючи на увазі переговори з українською стороною у вівторок, 11 березня.

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"Я думаю, що якщо ми проведемо хорошу зустріч, зможемо доповісти президенту Трампу. Тоді, я думаю, буде ухвалено рішення щодо паузи. Українці вже отримують всю інформацію оборонної розвідки, поки ми говоримо", – додав Рубіо.

Він також розповів про перспективи припинення вогню, вказавши на рівень підтримки української пропозиції про перемир'я в повітрі і на морі.

"Я не кажу, що одного цього достатньо, але це та поступка, яку ви повинні побачити, щоб покласти край конфлікту", – зазначив Рубіо.

Очільник Держдепу також заявив, що Вашингтону необхідно зрозуміти позицію Києва та отримати загальне уявлення про те, на які поступки може піти українська сторона.

Рубіо також приземлився в Саудівській Аравії, але незважаючи на те, що президент Володимир Зеленський також був там ввечері, сьогодні вони не зустрінуться, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, президент Зеленський прибув до Саудівської Аравії.

Зі свого боку представник президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що на переговорах в Саудівській Аравії Україна та США обговорять територіальні питання.

Як пише Reuters, у Саудівській Аравії США зʼясовуватимуть, чи готова Україна до поступок заради миру.

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