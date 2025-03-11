Переговори в Саудівській Аравії: Туск звернувся з потужним закликом до учасників

Звернення Туска стосується досягнення миру в Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся з закликом до делегацій України та США, які проводять переговори у Саудівській Аравії.

Свій заклик очільник польського уряду опублікував у Мережі.

Звернення Туска стосується досягнення миру в Україні. Він сподівається на успіх перемовин.

"Дорогі американці, дорогі українці, не змарнуйте цей шанс. Весь світ дивиться на вас сьогодні в Джидді. Успіхів вам", – йдеться в повідомленні прем’єра Польщі.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) відбувається зустріч американської та української делегацій. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що переговори почалися конструктивно.