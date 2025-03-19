Переговори в Саудівській Аравії: у Держдепі розповіли подробиці про наступну зустріч з РФ

У Держдепі заявили, що нова зустріч між США і Росією відбудеться не на рівні вищого керівництва.

Представники РФ та США найближчими днями проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Проте це буде "технічна зустріч", в якій не братиме участі вище керівництво двох країн.

Про це заявила спікерка Державного департаменту США Теммі Брюс, передає CNN.

За її словами, у наступних переговорах, запланованих щодо припинення вогню та завершення війни в Україні, не братимуть участь високопосадовці Кабінету міністрів США, а натомість вони проходитимуть на технічному рівні за участю експертів.

У виданні зауважують, що ці слова суперечить тому, що спеціальний посланник Стів Віткофф сказав Fox News у вівторок. Він заявив, що держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волтц повернуться до Джидди для зустрічей у неділю.

Раніше Волтц заявив, що сьогодні розмовляв зі своїм російським колегою і що зустріч команд США та Росії відбудеться в Ер-Ріяді "найближчими днями". Президент України Володимир Зеленський також заявив, що офіційні особи України готові зустрітися в Саудівській Аравії з американськими колегами найближчими днями.

Незрозуміло, чи зустрінуться всі три сторони разом. Якщо це станеться, то буде вперше з тих пір, як адміністрація Трампа розпочала зусилля з припинення війни.

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