Переговори в Саудівській Аравії: у РФ заявили про завершення "дипломатичної війни" із США

Двосторонні переговори в Ер-Ріяді між Сполученими Штатами та Росією фактично ознаменували кінець "дипломатичної війни" між цими державами.

Про це заявив журналістам депутат Державної думи РФ, лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький.

За словами Слуцького, цю "війну" розв'язав ще 44-й президент США Барак Обама наприкінці свого другого президентського терміну, який закінчився в 2017 році.

При цьому російський депутат назвав "показовою" заяву держсекретаря США Марко Рубіо про нібито "неминуче" скасування економічних санкцій проти Росії після завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Марко Рубіо заявив, що переговори визначать, якою саме буде мирна угода. Держсекретар не виключає, що деякі з економічних санкцій, що діють проти РФ, можуть бути скасовані в рамках мирного врегулювання.

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