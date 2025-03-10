Переговори в Саудівській Аравії: Україна ініціюватиме режим тиші у небі та на морі — ЗМІ

Україна хоче укласти угоду з США на переговорах у Саудівській Аравії.

Україна на переговорах у Саудівській Аравії з США пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі, обмеження далекобійних ударів та звернеться до США з вимогою звільнення полонених.

Про це сказало джерело знайоме із позицією делегації, передає Суспільне.

"Це реально втілити швидко і проконтролювати", — сказав він.

Також під час переговорів в Саудівській Аравії Україна готова підписати угоду з США щодо рідкісноземельних копалин.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді, Саудівська Аравія, відбудеться важлива зустріч між делегаціями України та США, де обговорюватимуть створення рамок для мирної угоди, але Київ не без побоювань.