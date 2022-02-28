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"Без будь-яких обов'язкових ультиматумів", - Подоляк про переговори з Росією щодо закінчення війни проти України

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"Без будь-яких обов'язкових ультиматумів", - Подоляк про переговори з Росією щодо закінчення війни проти України

Перший раунд переговорів відбувся у Білорусі.

У Білорусі 28 лютого відбулися переговори між представниками Росії та України, адже РФ пішла війною проти України. Переговори тривали від ранку до вечора.

"Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси", - написав у твіттер радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, який був на зустрічі.

Одразу після переговорів Подоляк на короткому брифінгу сказав таке:

"Українська та російська сторони провели сьогодні перший раунд переговорів, головна мета яких було обговорення питання зупинення вогню на території України та бойових дій. Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення. Щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації в логістичні рішення, сторони їдуть для консультацій до своїх столиць. Сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, на яких ці теми матимуть конкретну практику розвитку".

Переговори між Україною і Росією тривають у Гомелі – які вимоги висувають контрагенти

Переговори між Україною і Росією тривають у Гомелі – які вимоги висувають контрагенти

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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