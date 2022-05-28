"Переговори веде окрема "делегація" на лінії фронту": Подоляк відповів Путіну

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна відмовляється від переговорів, а Москва готова до них.

Подоляк наголосив, що справжні переговори можливі, коли Росія залишить південь України та відведе свої війська.

Про це він написав у Мережі ввечері 28 травня.

"Україна відмовляється від переговорів", – знову генерують брехню у Москві. Справжні переговори можливі, якщо Росія відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська", – йдеться у повідомленні.

"До тих пір переговори веде окрема "делегація" на лінії фронту", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 28 травня Путін у розмові з лідерами Німеччини та Франції заявив, що російська сторона нібито готова відновити переговори з українською, а перемовини були призупинені з ініціативи Києва.

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