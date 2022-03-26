Переговори йдуть важко, бо РФ ще не усвідомила всю глибину свого падіння – Подоляк

Переговори йдуть важко, бо РФ ще не усвідомила всю глибину свого падіння – Подоляк

При цьому він відзначив певний прогрес у робочих підгрупах.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що переговори з Росією щодо припинення війни йдуть важко і поки що цей процес не такий, як би хотілося українській стороні.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Переговори йдуть важко. Тому розкривати деталі наразі, звісно, не можна. На початку російська сторона говорила мовою ультиматумів. Зараз вона більш конструктивна, є підґрунтя для діалогу. Хоча росіяни і далі продовжують перебувати у полоні своїх пропагандистських штампів і ілюзій", – розповів радник голови ОП.

Він додав, що на принципових позиціях України неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський. Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ із території України, територіальна цілісність і суверенітет України. І обов’язково – чіткі, юридично закріплені гарантії безпеки з боку низки країн, які мають вагомий військовий потенціал, аби не допустити повторення цієї війни у майбутньому.

"РФ ще не усвідомила всю глибину свого падіння. Коли Росія осягне до кінця силу України та силу міжнародних санкцій, переговори стануть більш конструктивними", – відповів Подоляк на запитання про те, чому переговори йдуть важко?

Він також пояснив, що має на увазі, говорячи про "глибину падіння Росії":

По-перше, Росії вдалося створити собі образ монстра, якого треба боятися. Але образ воєнної сили РФ зазнав краху.

По-друге, падіння репутації як відповідального члена міжнародної спільноти. Ця репутація також зруйнована.

По-третє, падіння як члена економічної спільноти. Світ хоче розірвати економічну та фінансову систему співпраці з Росією.

Четверте – РФ падає в очах власної еліти.

П’яте і найважливіше: падіння морального авторитету. Росія показала, що вся її велика культурна традиція нині має лицемірне звучання. Це буде для РФ дуже глибинне падіння.

"При цьому культура була не тільки імперською. Вона говорила і про людину, про людські страждання. Але на сьогодні це скінчилось. Адже що це за культура, яка формує націю, яка нападає на сусіда, бомбить міста та вбиває дітей?" – зауважив радник голови президентського офісу.

Водночас Подоляк відзначив певний прогрес у робочих підгрупах.

"Поки що прогрес не такий, як нам би хотілося. Однак ми не будемо розмінювати ситуативні успіхи на глобальні інструменти безпеки", – сказав він.

"Російська сторона любить зливати ЗМІ якусь інформацію, якісь версії з переговорів, сподіваючись в нашій країні, де триває відкрита дискусія, викликати спекуляції, емоції та конфлікти", – додав радник голови ОП.

Нагадаємо, Подоляк також висловив переконання, що лише президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть вирішити питання окупованих Криму і Донбасу.