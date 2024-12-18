Переговори з Путіним, кінець війни, ядерні погрози та плани на майбутнє: головне з інтерв’ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Le Parisien зробив нову заяву про переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, висловився про компроміси задля припинення війни, про ядерні погрози Москви і поділився планами на майбутнє.

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Переговори з Путіним

Зеленський наголосив, що лідер жодної країни світу не має права вести переговори з Путіним без України. Зараз важливий дипломатичний тиск міжнародної спільноти на РФ, адже це змусить очільника Кремля сісти за стіл переговорів.

"Я наполягаю: жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи і нікому не делегували цей мандат. Ми – жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна", – наголосив президент України.

Він вкотре повторив, що наразі в України немає сил для відвоювання усіх територій, тож Київ поки що може розраховувати тільки на дипломатичний тиск.

"Я не думаю, що ми в слабкій позиції, але й не в сильній. Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною ЄС? Так, у майбутньому, але коли? За таких умов сісти за стіл переговорів з Путіним – це означає дати йому право вирішувати все в нашій частині світу", – акцентував Зеленський.

Він наголосив, що спершу потрібно розробити модель, план дій або мирний план, щоби потім подати його Путіну або, ширше, росіянам.

Поступки територіями

Зеленський заявив, що не готовий до компромісів щодо українських територій задля дипломатичного рішення щодо припинення війни. Це не дозволяє законодавство.

Так, глава держави відповів, чи йдеться про те, щоб відмовитися від Криму чи Донбасу, навіть тимчасово:

"Ми не маємо сил, щоб їх повернути. Ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

За словами Зеленського, Україні потрібні сильні США і Європа, щоб чинити тиск на Путіна і зупинити війну. Однак, за словами президента, Захід зараз займає м'яку позицію.

"Чому від початку війни ми не отримали масових постачань зброї? Мої коментарі можуть здатися зухвалими. Але у мене таке враження, що всі залякані путінською Росією. Він користується безкарністю", – наголосив глава держави.

Ядерні погрози РФ

Відповідаючи на запитання, чи лякає його погроза Путіна застосувати ядерну зброю, Зеленський сказав, що тільки дурні не бояться. За його словами, боятися має весь світ.

"Тільки дурні не бояться зброї. Володимир Путін з'їхав з глузду, про що свідчать його ракетні атаки. Його погрози повинні налякати весь світ. Йдеться про ядерну війну!" – наголосив глава держави.

Він додав, що необхідно вжити всіх можливих санкцій, щоб не дати жодному лідеру навіть подумати про застосування ядерної зброї. Однак зараз немає достатньо жорсткої реакції щодо Путіна.

Допомога повстанцям у Сирії

Зеленський спростував інформацію зі ЗМІ про те, що Україна надає допомогу сирійському повстанському руху.

"Ні, ми не маємо офіційної інформації про це. Ми говорили про гуманітарну допомогу. Ми готові допомагати сирійському населенню продуктами харчування, нашими крупами, нашою кукурудзою", – сказав президент.

Плани Зеленського після війни

Зеленський поділився, що після війни хоче зайнятися справами, які "люди роблять щодня в мирний час". Зокрема, президент планує провести час з рідними.

"Побачитися з батьками особисто, а не телефоном. Пограти з сином у футбол. Поговорити з донькою про університет. Поїхати кудись з дружиною. А знаєте, що б я хотів зробити? Я б із задоволенням пішов у кіно! Давно не мав такої можливості. Щось просте, без охоронців. Тільки сім'я і попкорн. Але я так втомився, що можу заснути під час сеансу...", – зізнався глава держави.

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