Переговори з Путіним несуть ризик повернення до "нормандського формату" - Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що розмова канцлера Німеччини Олафом Шольцем з президентом РФ Володимиром Путіним, може призвести до відновлення переговорів у "нормандському форматі", який він вважає неефективним.

Про це він написав у соцмережі Х.

Борис Джонсон вважає, що після розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з Володимиром Путіним існує ризик повернення до "Нормандського формату" – переговорів про агресію Росії проти України, що мали на меті мирне врегулювання та в яких також брали участь Німеччина і Франція.

Джонсон також підтримав думку президента України Володимира Зеленського щодо ситуації. "Боюсь, що Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького нормандського формату, який розглядав Росію і Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішньому конфлікті", – сказав Джонсон.

Він підкреслив, що саме Путін почав повномасштабне вторгнення, а "Україна є абсолютно невинною стороною".

Нормандський формат — це дипломатичний механізм для вирішення конфлікту між Україною та Росією, заснований на переговорах між чотирма країнами: Україною, Росією, Німеччиною та Францією.

Ось основні моменти:

Створення: Формат був ініційований у 2014 році після анексії Криму Росією та початку конфлікту на сході України.

Учасники: Німеччина та Франція виступають посередниками між Україною та Росією.

Мета: Основна мета формату — досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Переговори: Вони зосереджені на виконанні Мінських угод, які передбачають припинення вогню, виведення важкого озброєння та обмін полоненими.

Цей формат сприймається як неефективний через постійні порушення з боку Росії, що й призводить до сумнівів щодо його доцільності.

Нагадаємо, Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги Україні, що включає техніку та боєприпаси. Міністр оборони Ганно Певкур наголосив на важливості продовження підтримки України.

Читайте також: