Переговори з Путіним: очільник МЗС Польщі озвучив бажаний результат

Готовність президента РФ Володимира Путіна до мирних переговорів має другорядне значення, а головним є те, щоб в результаті цього процесу він забрався геть з території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Брюсселі під час зустрічі з журналістами, передає Укрінформ.

“Я хочу не того, щоб він [Путін] брав участь у переговорах, я хочу, щоб він забрався з України. Він може зробити це за п’ять хвилин. Якщо він цього не зробить, то постане перед міжнародним судом”, - сказав він.

При цьому очільник польської дипломатії висловив думку, що природа путінського контролю над Росією може спонукати господаря Кремля надати перевагу поганій війні перед добрим миром.

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“Лише за продовження війни він почуватиметься значущим. Такою є природа всіх диктаторських режимів, що розв’язують війни”, - наголосив він.

У контексті майбутніх контактів президента США Дональда Трампа із Путіним Радослав Сікорський висловив скептичне ставлення до проведення “передчасного саміту” з Росією. За його словами, існує два можливих підходи для переговорів із важким партнером.

“Перший – коли ви “пробуєте воду” на нижчому рівні, - офіційних осіб або заступників міністрів, щоб побачити, чи є простір для погодження, і чи можна знайти рішення для “червоних ліній” обох сторін, - тоді керівники лише ухвалюють таку угоду. Інший підхід – це особиста дипломатія, коли ви обговорюєте угоду на зустрічі головних дієвих осіб. Обидва шляхи є легітимними, але ми маємо оцінювати лише їх результати”, - зазначив очільник польського МЗС.

При цьому він підкреслив, що участь України в усьому, що стосується України, має залишатися головним принципом будь-якого процесу мирного врегулювання.

Нагадаємо, депутат Державної думи Росії, лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький у четвер, 6 лютого, повідомив, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа може відбутися у лютому-березні.

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