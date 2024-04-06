Переговори з Путіним: російський опозиціонер оцінив можливість компромісів з Кремлем

Успішність переговорів залежатиме від того, до яких поступок готові на Заході.

Початок переговорів із Путіним передбачає можливість компромісів із Кремлем, про які країни Заходу повинні були б оголосити публічно. Громадська думка в Україні до цього не готова.

Таку думку висловив російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Він нагадав, що Москва через своїх конфідентів, зокрема, через Китай заявляє, що будь-які переговори щодо війни в Україні без участі Кремля не мають сили. Однак, за його словами, успішність переговорів залежатиме від того, до яких поступок готові на Заході.

“Проблема ж не в Москві й навіть не в Україні – проблема в Заході, на що він готовий піти, а на що не готовий. Ну, добре: у швейцарському форматі, щодо Формули миру Зеленського, де передбачаються попередні умови переговорів – звільнення окупованих територій. Москва – припустімо – взяла б участь, якби цю умову було знято. Припустімо таке. Але хіба з Москвою в нинішньому її стані можна домовитися? Чи вона готова до дипломатичних, чи якихось інших компромісів?” - риторично запитує Фейгін

Російський опозиціонер наголосив, що якщо на Заході й розглядають можливість віддати окуповані Росією українські території, то повинні про це говорити публічно

"Припустімо, вони [країни Заходу] вкинули би, що готові розглянути можливість того, що ми залишимо якісь території [під окупацією РФ]. Але це потрібно зробити публічно, це не можна робити так, що Салліван шепнув, Лавров комусь щось сказав – ні. Має бути публічний сигнал. Чому? Громадська думка в Україні до цього не готова – санкціонувати початок переговорів Зеленського з Путіним не готова. Немає цього відчуття, що можна починати переговори й Зеленському варто в них вступати", - пояснив він.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу, очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов і очільник МЗС РФ Сергій Лавров активізували інформаційні операції, щоб залякати Захід і підштовхнути Україну до переговорів.

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