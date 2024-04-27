Переговори з РФ: чи був би мир, якби Україна погодилася на вимоги Росії навесні 2022-го

Євген Магда вважає, що якби Україна погодилась, то Буча була б масштабована на всю країну.

Німецьке видання WELT опублікувало текст мирного договору, який Україна та РФ нібито могли підписати у квітні 2022 року.

Чи міг би цей договір був втілений у життя, та якими могли бути наслідки, пояснив виконавчий директор Інституту світової політики, політолог та історик Євген Магда, передає "Еспресо".

"Ці папірці – не більше ніж папірці. Вони ніколи ніким не були внесені на розгляд Верховної Ради України і ратифіковані. Тобто питання можна ставити людям, які вели на той момент переговори.

Зокрема міністру оборони України Рустему Умєрову, йому нинішньому раднику Кирилу Тимошенко. Можна питати в голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова. Ексзаступнику глави МЗС України Олександру Чалому теж можна ставити питання. Але говорити, що це офіційна і стовідсоткова позиція української держави, у нас немає жодних підстав, бо це нератифіковавно і від імені України ніким не підписано", – каже Магда.

На думку політолога, РФ просуває тему з цими переговорами суто з пропагандистських цілей, мовляв: "Якби ви, українці, підписали тоді, то все було б добре".

"Але це брехня. Якби Україна тоді на це погодилась, то Буча була б масштабована на всю країну. В мене немає жодних сумнівів у цьому питанні", – наголосив він.

Експерт нагадав, що повномасштабне вторгнення стало несподіванкою для багатьох українців.

"У квітні 2022 року українська влада перебувала у стані шоку, як і мільйони наших громадяни, це абсолютно очевидно. Попри всі запевнення, заяви і попередження наших західних партнерів, їх довго не слухали. Тому 24 лютого 2022 року певною мірою стало несподіванкою. Це для мене аксіома. Прагнення зупинити війну з'явилося після перших жахів, після того як з'ясувалося, що попри заяви окремих наших мудрих речників, росіяни б'ють не лише по військових об'єктах, але і знищують українську державу та інфраструктуру", – додав Магда.

Раніше у виданні Reuters писали, що російський диктатор Володимир Путін через посередників нібито пропонував "заморозити" війну в Україні, але США відхилили цю пропозицію.

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що "вони були готові закінчити війну".

Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.

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